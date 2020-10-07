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爸媽雙十必逛台北婦幼展！白因子防疫好物祭超狂折扣　買5千送直逼萬元贈品

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▲▼新冠肺炎,台北婦幼展,白因子,防疫,優惠。（圖／白因子提供）

▲深愛婆媽喜愛的清潔用品品牌白因子，自發性將產品送國際實驗室檢測，皆取得正面成績， 更請來名人站台，給予消費者信心。（圖／白因子提供，下同）

消費中心／綜合報導

新冠肺炎讓全台民眾養成良好衛生習慣，出入公共場合戴口罩、勤洗手、隨身攜帶抗菌液等；同樣重視居家環境清潔，抗菌產品成為賣場熱銷品，消費者對於清潔用品的選擇也加倍嚴格。因此像是抗菌品牌「白因子」為了讓消費者了解並放心購買其清潔用品，在疫情爆發初期就超前佈署，積極向美國P3等級國際型實驗室爭取難得的檢測機會，據品牌指出，報告證實環境系列商品能對抗COVID-19。白因子以實證為消費者把關產品品質的用心，早在品牌2013年創立就開始，過去皆自發性將產品送至GLP等級國際型實驗室做病菌檢測，也成為業界唯一擁有SARS相關與MERS病毒的實驗報告；環境抗菌、肌膚清潔用品更雙雙獲得SNQ（國家品質標章），為日常防疫取得強大保障。

時節進入秋冬，擔心新冠肺炎疫情再次延燒，想趕緊入手清潔產品為防疫持久戰增添戰力的人，不妨到今年北區最大場的「媽寶週年慶」2020台北婦幼展挖寶，時間就在10/8～10/11雙十連假。白因子將祭出史無前例優惠滿額贈，讓消費者買好買滿又不傷荷包。有政府和國際認證含次氯酸成分的熱銷明星商品首次下殺至最低45折；各種人氣產品搭配成暢銷組合，單筆滿5,000元還能把價值高達8,770元的滿額贈品全帶走，買到等於賺到。

▲▼新冠肺炎,台北婦幼展,白因子,防疫,優惠。（圖／白因子提供）

▲後疫情時代防疫不能鬆懈，清潔工作要做到位，好用神物不可少，白因子在雙十連假開跑的台北婦幼展中祭出不少優惠，要讓消費者備足防疫戰力。

出門走跳，防疫工作不可少！白因子「肌膚清潔防護液」單瓶50ml就算是女孩的小包也能輕鬆放入，台北婦幼展獨家給出4瓶肌膚清潔隨身組合，原價760 元，砍半優惠只要350元，適合第一次接觸白因子的新手做為入門款。搞定戶外防護，守護居家環境清潔也有白因子「環境抗菌液加強版」助陣，單瓶500ml大容量，婦幼展以2瓶再搭配500ml肌膚清潔防護液1瓶，推出全方位加強組，受到許多家有兩寶的家庭歡迎，小孩上學容易接觸病菌，拉高回家互相交叉感染風險，內外通通都不能鬆懈。500ml大瓶容量更划算，隨身液分裝帶出門想到就噴、家裡定期噴灑擦拭，防疫超強組合原價3,300元，展場購買價僅1,800元，近半價的超殺折扣相當划算。

▲▼新冠肺炎,台北婦幼展,白因子,防疫,優惠。（圖／白因子提供）

▲4瓶肌膚清潔隨身組合，原價760 元，台北婦幼展優惠只要350元。

▲▼新冠肺炎,台北婦幼展,白因子,防疫,優惠。（圖／白因子提供）

▲白因子「環境抗菌液加強版」500ml兩瓶加上500ml肌膚清潔防護液1瓶，全方位加強組原價3,300元，婦幼展購買價僅1,800元。

懶得動手清潔，就讓白因子霧化機幫忙淨化空間，婦幼展推出霧化機加上2L補充專用環境抗菌液1瓶，組合原價4,980元，現場優惠價2,980元，現省2千，還把辛苦打掃的心力也省下來了。深受眾多家庭主婦、企業廠商愛用的白因子，更推出補貨必BUY款，老客戶不用買新瓶，只要購買1GAL環境抗菌液補充液2瓶，原價5,300元，婦幼展組合價3,200元，錯過可不一定有下次。

▲▼新冠肺炎,台北婦幼展,白因子,防疫,優惠。（圖／白因子提供）

▲婦幼展推出霧化機加上補充專用環境抗菌液2L，原價4,980元，現場優惠價2,980元。

天涼好個秋，舒服的溫度超適合帶家人出門野餐、踏青，抗菌防疫的同時，戶外神出鬼沒的蚊子大軍也令人防不勝防，白因子貼心推出對抗利器「派卡瑞丁防蚊液」，品牌表示內含世衛組織推薦、政府機關核可有效防蚊成分「Picaridin派卡瑞丁」，低刺激性大人小孩就連孕婦都能放心使用，20%濃度噴上後能防護小黑蚊、蚊子8小時，簡單一噴保護罩上身，不再被叮癢到抓不停，大人孩子玩得開心沒有紅豆冰。年度新品派卡瑞丁防蚊液也併入婦幼展現場好康大放送，單筆結帳只要滿5,000元，就可以打包累贈贈品，總價直逼萬元，優惠媲美百貨週年慶。

▲▼新冠肺炎,台北婦幼展,白因子,防疫,優惠。（圖／白因子提供）

▲白因子推出剋蚊好物「派卡瑞丁防蚊液」，100ml防蚊液單瓶原價680元，台北婦幼展售598元，優惠組合價3瓶1,538元。

新冠肺炎全球大流行，改變了你我的日常，防疫新生活如何安心度過？白因子希望與消費者一同調適成長，婦幼展還特地請到「媽媽界巧虎神」專業小兒科醫師至現場，以詼諧簡單、人人都聽得懂的說明，為大家免費上一堂防疫課，沒辦法到婦幼展現場也沒關係，白因子粉專同步線上直播，2020/10/10下午兩點二十分到三點鎖定開講（攤位號碼A550），民眾一邊購物一邊學習新知，雙十連假逛台北婦幼展收穫多多。

白因子官網：https://www.whitefactor.com.tw/
白因子臉書：https://www.facebook.com/whitefactortaiwan

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