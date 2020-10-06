傳台鐵南延恆春進度掛零　林佳龍證實：路網重新檢討中

▲恆春觀光鐵路案傳出進度落後。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

攸關屏東縣觀光發展命脈的「恆春觀光鐵路」規畫案，日前列為行政院前瞻基礎建設之一，如今卻傳出進度嚴重落後，一年半以來進度甚至掛零。對此，交通部長林佳龍6日表示，目前全案正在重新檢討。

行政院長蘇貞昌6日上午率領相關部會首長，赴立法院就「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」編製經過進行報告，並備質詢。

▲行政院長蘇貞昌（左二）、交通部長林佳龍（左一）赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



國民黨立委廖婉汝質詢時詢問，恆春觀光鐵路遭行政院退回裁示重新檢討，是否形同成為泡影。林佳龍表示，目前全案正在重新檢討，屏東縣的整體路網包括鐵道與公路，整體路網該如何規劃仍在檢討中。

廖婉汝認為，不管是觀光鐵道或輕軌捷運要行駛到屏東恆春，其實真正要煩惱的是，屏東枋山以南長期吹落山風，「火車能不能開的都不知道」，並詢問蘇貞昌重新檢討是否代表否定觀光鐵道的存在。

對此，蘇貞昌表示，蓋一條鐵道到恆春要花200多億，幾乎等於是興建高鐵一半的經費，就只為了觀光蓋一段鐵路，所以一定要評估好。

廖婉汝則建議，軌道經費要比道路經費高出很多，最快的方式是蓋一條快速道路，一路從屏東潮州連接海岸線，以高架的快速道路延伸至恆春及墾丁，這也是長年以來所有屏南民眾一直期待的。

廖婉汝笑說，在地的鄉親常講「屏南教育壞、文化壞、醫療壞，救護車塞到屏東就沒救了」，因此地方上都期待能夠蓋一條快速道路，「五楊高架都可以蓋了，為何快速道路不能從南州延伸到墾丁」。

廖婉汝認為，快速道路不僅能完善在地的交通運輸，城鄉差距也能比較拉平，在醫療方面也可以搶救回民眾的生命，「這是救命線」，行政院如果要取消觀光鐵道，就應該將快速道路納入計畫。

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