「誘人夫人妻離家」除罪草案3個月急喊卡！　小三小王還是要關

記者黃翊婷／綜合報導

大法官宣告通姦除罪化後，《刑法》和誘有配偶之人脫離家庭者原本也要除罪化，但引起部分衛道人士不滿，為了避免爭議，法務部決定暫緩，最新版本仍維持刑罰，最快在立法院本會期就能排審。

▲和誘、略誘除罪化急喊卡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文無關）

《刑法》第240條規定，和誘未滿20歲男女脫離家庭或其他有監督權之人者，處3年以下有期徒刑，和誘有配偶之人脫離家庭者亦同。如果發現配偶不回家，或和第三者跑了住在外面，當事人即便沒有抓到通姦的證據，也可以主張小三、小王觸犯「和誘有配偶之人脫離家庭」，告上法院讓他們負擔刑事責任。

不過，隨著大法官宣告通姦除罪化後，「和誘有配偶之人脫離家庭者」也將除罪，並在今年7月送交行政院審查。根據《自由時報》報導，由於修改草案刪除「和誘有配偶之人脫離家庭者」這一條，「未滿20歲男女」也改為「未成年者」，引起部分衛道人士不滿，法務部緊急喊卡，決定暫緩除罪，不刪除條文，目前草案已在8月送至司法院會銜，9月間無異議通過，並在本月5日送回行政院，之後將與民法等38部法律一起送交立法院，有望趕在立法院本會期內排審。

▲大法官解釋通姦除罪化。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，相關議題自5月29日司法院大法官做出《釋字791號解釋》時，就掀起部分族群反彈。當時法務部曾解釋，如果小三和小王誘發已婚成年人脫離家庭，只要已婚者是出於自己的意志，就無法認定侵害已婚者權利，也不該罰小三和小王。

如今修法草案的最新版本急轉彎，後續會如何發展，各界都等著看。