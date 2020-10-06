第3期前瞻預算　蘇貞昌：聚焦4年內可完成建設

▲行政院長蘇貞昌赴立法院報告前瞻計畫預算。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌6日赴立法院針對前瞻特別預算案第3期進行專案報告。第3期特別預算案，歲出共編列2300億元，全數以舉債支應，期程為2021年至2022年；其中，軌道建設預算則為402億，蘇強調，本次特別預算將集中在未來4年內真正急需且可完成的建設，而只要是行政院核定通過的軌道建設計畫，一定會編列相對應預算。

蘇貞昌指出，前瞻預算第1期特別預算執行至2018年底，計畫經費執行率為 92.3％；第2期特別預算執行至2020年8月底止，計畫經費執行率為93.4％。

第3期特別預算將將優先支應2025年可完成之重大建設，同時配合政府未來施政重點，全力加速台灣數位發展，增加5G、AI、半導體等重點產業發展經費，提高六大核心戰略產業基礎建設，也藉由提高城鄉建設資源配置，均衡城鄉發展、強化偏鄉建設。

至於軌道建設預算大幅減少引發關注，蘇貞昌表示，這次軌道建設所佔比例較前期少，是由於軌道建設整體期程甚長，從可行性研究開始，歷經綜合規劃、發包、動工到完工，動輒要十多年，經費編列的高峰期多落在施工中後段。

蘇貞昌強調，本次特別預算根據工程付款期程及財務調度需求等務實考量，將預算集中於未來4年內真正急需且可完成的建設，而前4年已執行中的軌道建設，也都會視實際進度，妥適編列預算。其餘軌道建設，只要是行政院核定通過的計畫，一定會分年在年度公共建設預算內核實編列相對應預算。