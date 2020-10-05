蔡英文慘遇疫情舉債占GDP32.6%　仍比馬英九8年平均34.6%低

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨近日砲轟蔡英文政府的舉債問題，但根據資料顯示，中央政府110年債務餘額占前3年度GDP平均數比率，在疫情的衝擊下來到32.6%，但是這比前總統馬英九8年執政平均34.6%還要低。此外，債務未償餘額，蔡英文5年來平均每年淨增1589億，也比馬英九的1952億要少。

國民黨認為蔡英文政府舉債過多，行政院長蘇貞昌也被批評是「最會借錢院長」。對此，蘇貞昌5日受訪時說，要不是有肺炎疫情，蔡英文政府注重財政紀律，是最先在幾十年來達到收支平衡的。

蘇貞昌強調，世界各國面對疫情，美國舉債30兆、歐盟60兆、日本8.8兆，而蔡英文政府把很多資源放在防疫、紓困、經濟上。

事實上，確實受到疫情影響導致中央政府舉債擴大。根據資料顯示，財政部今年因應前瞻第二期特別預算，原本就規劃舉債1182億元，加上法定還本債務556億元，今年一開始規劃是舉債1738億元。

但隨疫情爆發，蔡政府祭出紓困特別條例，並兩次追加預算，財源需求高達4200億元，扣掉移用先前年度歲計賸餘300億元，有3900億元需舉債支應，其中2700億編列在今年舉借，前後使得今年舉債擴大至4438億元。

若要比較執政者舉債，攤開中央政府債務未償餘額數據可以發現，前總統陳水扁執政8年期間，8年淨增1兆4451億，平均每年1806億元；而馬英九執政8年期間，淨增1兆5612億，平均每年1952億；至於蔡英文，5年淨增7944億，平均每年1589億元。

值得注意的是，在疫情衝擊之下，台灣是全球罕見經濟正成長的國家。根據中央政府債務餘額占前3年度GDP比率資料，可發現蔡英文109年預估31.3%、110年32.6%，執政五前期間，平均31.2％。這相較於馬英九執政8年，平均34.6%都要低。

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