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苗栗縣長徐耀昌視察消防局救護勤務　表揚全國績優救護人員　

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▲苗栗縣消防局第2大隊舉辦救護複訓，安排「讓我們用雙手傳遞心跳～高品質CPR」實兵演練，場面逼真。（圖／記者黃孟珍攝）

▲苗栗縣消防局第2大隊舉辦救護複訓，安排「讓我們用雙手傳遞心跳～高品質CPR」實兵演練，場面逼真。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣消防局第2大隊，5日上午舉辦救護複訓，安排「讓我們用雙手傳遞心跳～高品質CPR」實兵演練，展現訓練有素的專業，在十萬火急下從鬼門關前救回年輕寶貴的生命，過程逼真如臨現場。縣長徐耀昌肯定消防人員的救護專業與實務成效，鑑於文明疾病與日俱增，勤務相對加重，允諾持續整建廳舍、汰換裝備及補充人力，以強化戰力。

消防局簡報指出，全國消防單位平均每年約有2萬2000人到院前心臟驟停需要救護，若沒及時給予心肺復甦術嘆電擊，患者幾乎必然死亡，因此消防局不斷充實車輛裝備並精進急救技術，以提升OHCA案件急救成功率；據統計，2018年急救成功率14.8％，至2020年8月已提升到16.4％，3年內康復出院者13人，數字相當亮麗。

▲縣長徐耀昌與消防局長徐新淵，聯袂頒獎表揚救護績優人員，激勵消防人員士氣。（圖／記者黃孟珍攝）

▲縣長徐耀昌與消防局長徐新淵，聯袂頒獎表揚救護績優人員，激勵消防人員士氣。（圖／記者黃孟珍攝）

另外，消防局2019年有遴選出救護績優人員，其中頭份分隊張仕勳、許剛禎及黃家揚3人，成功救護孕婦急產，獲接生好手績優人員殊榮；另竹南分隊杜泳霖除擔任救護訓練教官外，在2019年OHCA個案經急救成功康復出院的5人中，有3人由竹南分隊執行，成果顯著，獲特殊績優獎。

其中，竹南分隊隊員杜泳霖，從小耳濡目染，父親杜世湖目前是竹南鎮正南里長，參加竹南義勇消防隊超過30年。杜泳霖很早就立志要成為消防人員，順利考上警專28期消防科，畢業後分發回苗栗縣消防局，先是在造橋分隊，服務1年多的時間，隨後也調回到竹南分隊服務鄉親。

▲竹南消防分隊杜泳霖，獲全國績優救護人員獎，父親杜世湖參與義消工作超過30年，也是現任竹南鎮正南里長。（圖／記者黃孟珍攝）

▲竹南消防分隊杜泳霖，獲全國績優救護人員獎，父親杜世湖參與義消工作超過30年，也是現任竹南鎮正南里長。（圖／記者黃孟珍攝）

徐耀昌會後也表示，現代人的文明病增多了，愜意的生活中，可能伴隨如腦中風和心血管等疾病發生，不明原因瘁死案例也層出不窮，消防人員都必須發揮專業並掌握黃金時間，在生死拔河過程才能贏過死神，這些都顯示消防工作已不亞於維護治安、交通的警察工作。

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