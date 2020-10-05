血腥虐殺現場曝！苗栗公館驚見「大批狗屍」　皮毛遺骸遍地慘不忍睹

▲流浪動物救援團隊4日在苗栗公館1處空地，驚見大量的動物遺骸，現場慘不忍睹。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

來自嘉義的流浪動物救援團隊，4日循線至苗栗救援疑似受虐的狗狗時，赫然在苗栗縣公館鄉一處私人空地，發現大批動物屍體，現場到處都是被撕下來的狗毛、狗的骨頭、還有2隻被綁著；此外，救援團隊還發現慘死的狗遺體、疑似烹狗的湯鍋、噴火槍等。救援的朋友也說到處都是屍臭味，現場慘不忍睹。

苗栗縣動物保護防疫所長張俊義表示，已通報苗栗警方前往現場蒐證，現場除了發現動物屍體、皮毛外，更留有疑似烹煮狗肉的湯鍋及各式器具；另外還有多隻生病的狗狗，其中1隻頭部長腫瘤的黑狗，已被動保人士緊急帶去治療中。鄭姓動保人士更表示，10月4日還是「世界動物日」，相信這是孩子們冥冥之中要我們替牠洗刷冤屈！

▲▼現場留有大批疑似烹煮狗肉的鍋具，還有幾隻被鍊住至死的狗狗屍體。（圖／記者黃孟珍翻攝）

動保人士也指出，和警方剛到時，現場還停留1輛賓士車，見大批人馬前來，趕緊開車跑掉，但警方已經掌握資料，積極通知車主到案說明；由於這空地就在苗栗動物防疫所附近，也因此動保人士更呼籲相關單位可以硬起來「希望最後的偵辦結果，不會讓社會大眾失望，我們一起關心。」

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