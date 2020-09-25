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中秋節防火災　消防局加強宣導爆竹煙火使用安全

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▲中秋節假期消防局積極宣導民眾，施放爆竹煙火應注意安全、辨識貼有認可標示之合法產品，以及踴躍檢舉非法爆竹煙火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中秋節假期消防局積極宣導民眾，施放爆竹煙火應注意安全、辨識貼有認可標示之合法產品，以及踴躍檢舉非法爆竹煙火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋佳節即將到臨，為保障民眾使用安全及杜絕非法製造及販售，台南市消防局各大隊、各分隊，除邀請轄內爆竹煙火業者召開爆竹煙火座談會，說明目前爆竹煙火相關法令，並加強宣導勿販賣無認可標示的爆竹煙火，以避免成為地下爆竹煙火工廠之幫凶。

台南市消防局指出，依「爆竹煙火管理條例」第13條規定：「父母、監護人或其他實際照顧兒童之人於兒童施放一般爆竹煙火時，應行陪同。」違反者將處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。為保護兒童施放安全，內政部亦公告禁止兒童施放升空類（如小高空）、飛行類（如沖天炮）及摔炮類等較具危險性之一般爆竹煙火，不得販賣給兒童，違反者將處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

▲中秋節假期消防局積極宣導民眾，施放爆竹煙火應注意安全、辨識貼有認可標示之合法產品，以及踴躍檢舉非法爆竹煙火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局表示，如發現有疑似製造爆竹煙火，或附近有疑似囤積大量爆竹煙火情形請踴躍檢舉，依檢舉內容且順利查獲違法製造、儲存及販賣爆竹煙火者，將按查獲案件裁處罰鍰額度之百分之5核發獎金，最高每案新台幣15萬元。至於違規製造、儲存及販賣的爆竹煙火依違反「爆竹煙火管理條例」規定予以沒入，違規行為人則移送法辦，違法製造爆竹煙火，處負責人或實際負責執行製造爆竹煙火之人3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣300萬元以下罰金。

消防局要求所屬各大隊、各分隊落實轄內爆竹煙火製造、儲存、販賣場所安全檢查工作，加強非法爆竹煙火場所查察取締，利用各項活動宣導應使用附加認可標示之合法爆竹煙火，及施放一般爆竹煙火應注意事項，並鼓勵民眾踴躍檢舉不法業者及非法爆竹煙火。

市長黃偉哲說在月圓人團圓的愉快心情下，會燃放爆竹以為慶祝，但若稍有不慎，轉瞬間極易釀成災害，更造成自己或他人的痛苦，如涉及民眾生命、財產的損失，除觸犯刑法公共危險罪吃上刑事官司外，還可能被告上糾纏不清的民事官司。呼籲民眾施放爆竹煙火應注意安全，小朋友施放爆竹時，必須由家長（成年人）陪同，共同營造安全快樂的中秋佳節。

·質地溫和、深層潔淨，掃光痘痘粉刺
 

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