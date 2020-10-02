高雄消防員兼差獲「玫瑰大師」！年收暴增143萬　懲戒法院判決曝光



▲高雄市消防局梓官分隊 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市政府消防局梓官分隊一名許姓消防員，被人檢舉違法加入直銷，還擔任「直銷教育中心長」，年收入暴增143萬餘元，獲得「 玫瑰大師」之銜，懲戒法院日前判決，認定違法屬實，予以記過一次，高雄市消防局則表示，許員未來可申請復職。

懲戒法院判決指，許姓消防員遭檢舉，於106年與家人加入直銷公司，年獲利300萬元，調查後發現，許員106年1月加入該直銷，108年9月4日至109年1月9日間，掛名該直銷某教育中心負責人，108年從直銷公司獲利143萬6706元。去年1月間，由許員太太承租高雄一處房屋作為營運場所，許員參與經營該傳銷事業，於講習課程擔任講師，更進一步計畫申請為直銷公司的法人會員，要讓業務擴展更具企業化。

但依直銷公司規定，會員須在109年10月前設立一獨立商號，不過這時許員與太太去年4月間即感情不睦而分居，因此，許員自去年9月4日起登記為商號負責人，經銓敘部於兼職查核平台查獲，許員才於今年1月10日辦理移轉登記。經統計，他從108年在直銷公司獲得執行業務所得達143萬6706元，違背公務員服務法第13條第1項不得經營商業之規定。

懲戒法院表示，該直銷公司會員位階為大師者，有「銷售大師、鑽石大師、玫瑰大師、星光大師、皇家大師、王冠大師、尊王大師」等級別，許員獲得「 玫瑰大師」之銜，於營運場所協助完成有關直銷事業分析與組織實作的講習課程，實際參與傳銷事業經營，確實有違法經營商業事實。

懲戒法院強調，公務員不得經營商業或投機事業，許員行為足以使讓民眾有公務員不專心自身業務，公務紀律鬆散的不良觀感，嚴重損害政府信譽，為維護公務紀律，自有懲戒必要，審酌其經營商業的時間、方式、獲取報酬等情狀，評議後判記過一次，可上訴。

高雄市消防局發言人王宗展副局長表示，案經消防局調查及許姓消防員當事人報告書，認定違反公務員服務法事實明確，經消防局考績委員決議，由高市府先予以停職並移付懲戒法院，日前法院合議庭認定許員違失屬實判決記過一次。而許員平日上班時間消防工作表現正常，本次判決結果，未來許員亦可依規定申請復職。