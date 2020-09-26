台南仁德工業區企業防災講習　消防局：建立企業防災新觀念

▲台南市政府在仁德區公所，辦理仁德工業區防災講習。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府9月25日在仁德區公所，辦理仁德工業區防災講習，該講習視為災害深耕企業防災推動首部車，促動台南市企業本身「自救自助」的防災觀念，與社區「互助」，善盡社會責任。

近年來國內正面臨極端氣候變遷所帶來的挑戰，天然災害的發生頻率提高，政府機關積極在全國落實社區防災工作，及為促使企業提升災害韌性，降低總體經濟損失，與民間產業合作互助有其必要性，也能滿足對於社區防救災相關業務的應用需求。

台灣「極端氣候」已讓災害類型越來越複雜、風險越來越高，加強社區自救互助能力，打造具備防災韌性能力的家園是一直努力的目標。因此，企業應對於災害的減輕和災害復原投注能量，亦須提升自我本身的減災、整備、應變能力；身為社區的一份子，企業應該先要求本身可以「自救自助」、生產營運，確保員工生計收入，爾後才能進一步做出與社區「互助」，降低社區經濟損失，有效減緩整體社區對政府「公助」的需求，善盡社會責任。

台南市政府災害防救災深耕計畫第3期-企業防災特選地震、水患潛勢區域的仁德工業區來推動，仁德工業區廠商協進會林伯川理事長親率理監事團隊，及近40家廠商參加講習及座談會，市府團隊與出席廠商一同研商災前整備、災中應變及災後復原等議題做交換意見，針對廠區的災害潛勢及相應對策做研擬建議。透過協助在地企業投入參與減災整備工作，與地方緊密耕耘的特性與深入掌握脈動的連結，運用平時投入的整備與預防資源，能即時挹注於防災救災的工作之中，妥善應變，防止二次災害的發生、並迅速繼續企業的營運服務。而在社區共生和社會回饋之中，企業參與防災儼然是為一股強健的助力，也是台南市一直以來努力進行的目標。

林伯川理事長指仁德工業區從太乙工業區時期1坪4萬地價，到現在1坪高達13萬，且進駐數量近500多家，而工業區處在淹水及地震帶，防災工作是不刻容緩，今天台南市政府選擇仁德工業區來做企業防災推動首站，將全力配合推動，希望藉此拋磚引玉，透過參與這個訓練的敲門磚，讓與會的廠商未來能參與推動自身企業的防災工作，提升企業耐災能力，達到永續經營的目標。

災害防救辦公室執行秘書侯俊彥參事說，藉仁德工業區林伯川理事長善舉，能讓全台南市企業者能夠盡份企業防災功能，回饋社區，發揮與社區防災互助功效，讓台南市生活環境更安全，更樂居。

黃偉哲市長說，為市民「再多想一分、再多做一點」的防災整備觀念，讓台南市在各層面共同提升台南市的災害防救能力，在未來面對各種天然災害時能具有「韌性能力」妥善應變，以提升全民防災意識，做好全面防災準備，期許防災做得更早，讓台南市民過得更好。

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