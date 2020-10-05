萬華兩派惡夜械鬥！　黑幫份子胸腹中刀「險穿心臟」命危

▲台北市萬華區5日凌晨發生一起砍人事件，警方獲報到場蒐證中。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

5日凌晨2點多台北市萬華區長順街底發生一起駭人聽聞的持刀兇殺案件，據悉兩幫人馬因嗆聲起衝突，相約在街底廢棄道路談判，林姓男子（30歲）帶了6名友人到場助陣，未料對方陣營共出動8人到場，雙方一言不合便持尖刀、球棒痛毆林男陣營人士，其中林男被利刃刺入心臟和腹部，目前正在台北馬偕醫院搶救，有生命危險。

▲台北市萬華區5日上午發生一起砍人事件，警方獲報到場蒐證中。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方調查，發現行兇群眾約有8人，分乘兩輛轎車到場，由於兩邊有宿怨，下車後立即大打出手，行兇陣營這邊持刀棍攻擊林男及其友人，出手太快導致林男等人來不及反應只能鳥獸散，林男更當場被不明刀械桶傷，刀尖刺入被害人凶槍和腹部，林男身中兩刀且危及心臟，目前仍在醫院搶救中。

警方事後找到幫被害人助陣的朋友，眾人對糾紛衝突原因避重就輕、不願多談，也否認認識行兇的一方；警方調查，林男方為在地幫派分子，懷疑這是一場幫派談判械鬥糾紛，目前正擴大調閱監視器緝凶，並壓制幫派氣焰，防止二度尋仇火拼事件發生。

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