他不爽女兒喝醉狠嗆妻子　拿肉刀「割碎分屍」手臂包舊報紙…直接丟棄

▲土耳其一對父女因為爭執，父親分屍女兒洩憤。（圖／翻攝自onedio）

記者陳亭伃／綜合報導

家庭口角時常發生，但情緒管理卻也很重要。土耳其西北部埃迪爾內省日前因為一名女子喝醉回家之後，對母親說話不尊重，父親為了要教訓，父女倆爆發激烈爭吵，父親情緒失控之下竟直接勒死女子，接著將對方以肉刀分屍，最後被路人發現一堆廢報紙旁包裹一隻手臂，全案才曝光。

根據英國《鏡報》報導，女子烏斯盧（Didem Uslu）案發當天喝醉酒之後回家，跟母親說話相當不客氣，在烤肉店工作父親哈桑（Hasan Uslu）見狀便起來跟烏斯盧說教，希望她可以對家人講話尊重一些，然而父女倆卻一言不合，吵架的情況越來越嚴重，甚至開始出現肢體動作。

哈桑一氣之下竟將烏斯盧勒斃，並用剁肉刀將女兒的屍體直接剁碎，妻子在一旁看到精神崩潰，卻也不敢報警。直到不久後，一名路人發現了報紙中竟然包著一隻被肢解的手臂，整起案件才曝光。警方將斷肢進行指紋測試，證實為烏斯盧的屍塊。

根據警方調查，哈桑在殺掉女兒之後，試圖想要棄屍到森林中，但離奇的是，哈桑的妻子也沒有出面舉報，僅在案發之後因為精神不穩，送醫療養。哈桑目前被以殺人罪起訴，但因遇到新冠疫情，因此還在等待入獄服刑的通知