子彈亂飛！館長遭轟三槍淡水開槍自傷　新北槍擊案升至全國第二

▲館長受傷康復躺在病床上，直播過程曾數度落淚。（圖／翻攝館長YouTube）

記者張君豪／台北報導

網紅館長陳之漢28日凌晨在新北市林口區成吉思汗健身房旗鑑店門口遭23歲槍手劉丞浩當街連開三槍，消息震驚全國社會引發民眾討論。根據刑事局統計資料，2020年全台各縣市槍擊案統計，六都直轄市仍以台南市發生14件居冠，高雄市也發生13件。

之前南、高兩都警局長還因此遭警政署點名下台；加上昨天31日凌晨淡水區又發生一件開槍命案，新北市槍擊案發生件數已躍升到13件與高雄市一樣多，台北、桃園、台中目前均為7件，警政署是否能秉持之前「打擊黑槍，制止群眾暴力，給民眾安居樂業」的審視標準看待新北市警政公作則有待觀察。

館長陳之漢當街遭槍手狙擊、引發社會輿論譁然，不少網友及館粉塞爆新北市事長侯友宜臉書，有網友留言嗆聲：「新北市治安工作到底有沒有在做，還是不敢處理黑槍的事」「新北市又有槍擊案，不良分子人人有槍」「現在出門除了要戴口罩是不是還要穿防彈背心？」加上31日凌晨淡水又驚傳男子持槍喬債，卻當場遭搶槍發生肢體衝突導致開槍者打到自己傷重送醫，讓新北治安惡化的情況無疑雪上加霜。

▲費男攜帶槍枝前往淡金路替朋友喬債，卻被對方搶槍自己腹部中彈。（圖／記者游宗樺攝）

根據刑事局統計全國各縣市槍擊案發生數據，截至今年8月30日的資料顯示：6都槍擊案發生數量最多屬台南市14件，高雄13件，新北12件；台北、桃園、台中均為7件。但若加上淡水31日凌晨發生的開槍命案，新北市槍擊案發生數量已經躍升到僅次於台南市，與高雄並列全國第二。

而且上次撤換高雄、台南市警局長，警政署曾秀出槍擊案統計數據為人事命令背書，表示撤換警局長是為地方治安惡化負責，不過6都發生槍擊案件數都僅有個位數差異，加上新北市在近期槍擊案發生數量急遽上升，甚至連全國知名網紅館長陳之漢都差點命喪街頭，政府和警政署是否能如7月撤換南、高兩警局長魄力，展現維護地方治安的鐵腕態度和政策公平性，則有待後續觀察。

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