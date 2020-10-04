台南烤肉互嗆「怒轟3槍」學弟中彈命危！　學長遭殺人罪聲押

▲台南市警善化分局將吳嫌緝捕到案，檢察官認吳嫌犯殺人罪嫌重大、有逃亡之虞，聲請羈押。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市新市區成功街4日凌晨發生槍擊案，張姓男子遭吳嫌持槍射擊，子彈射中左胸送醫搶救仍有生命危險，警方緝獲吳嫌到案，起獲改手槍1把、彈匣1個，全案依槍砲、殺人未遂罪送辦，檢察官偵訊後認涉犯殺人罪嫌重大，且有逃亡之虞，諭知聲請羈押。

善化分局警方指出，新市區成功街一棟民宅4日凌晨4時58分傳出槍響，張姓男子（25歲）左胸中彈，隨即由妻子送往台南市立安南醫院急救，由於傷勢嚴重一度失去心跳、呼吸，家屬原有意轉診成大醫院，但因傷勢太重，院方緊急開刀搶救，到下午2時30分許才完成手術，送入外科加護病房，目前觀察治療中，尚未脫離險境。

據了解，張姓男子與28歲吳姓男子原為舊識（學長、學弟關係），因中秋年節烤肉飲酒時，雙方發生口角並互毆，張、吳兩人後來在電話又再生口角互嗆，吳嫌不滿從家中拿著改造手槍，凌晨約4時58分前往新市區成功街張男住處尋仇，朝張身上共開了3槍，其中1槍打中左胸，另1槍未擊中，另1槍未擊發。吳嫌作案後駕車逃逸，至新市區藏匿處所。

善化分局獲報趕往，根據吳嫌所有之車號，前往吳嫌新市三舍里租屋處，於4日上午9時半，警方將吳嫌緝捕到案，起獲起獲改手槍1把、彈匣1個，無子彈。警訊中吳嫌對開槍一事，相當後悔。全案偵訊後依殺人未遂、槍砲罪嫌送辦，檢察官偵訊後認涉犯殺人罪嫌重大，且有逃亡之虞，諭知聲請羈押。

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