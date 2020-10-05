父女亂倫殺死男友！　碎屍後當場「激戰」她懊悔：想和爸爸結婚

Woman, 31, is sentenced to 40 years in prison for helping murder her boyfriend so she could have date her FATHER https://t.co/FrTuQJcMsr — Daily Mail US (@DailyMail) October 3, 2020

記者李振慧／綜合報導

美國31歲女子阿曼達(Amanda McClure)，為了與親生父親賴瑞(Larry McClure)亂倫，2019年2月殘忍殺害38歲男友麥奎爾(Thomas McGuire)後，2人不但發生性關係還結婚。本案近來審理，她因為謀殺罪被判入獄40年。

居住在明尼蘇達州的男子麥奎爾，2019年情人節遭女友阿曼達與對方父親賴瑞聯手殺害，驗屍發現頭部曾遭酒瓶重擊，連續受虐長達3天，期間還被迫注射冰毒，後來慘被勒死。

阿曼達與父親殺害男友後，原本將遺體埋在住家後院，後來又將遺體挖出並碎屍，搬到西維吉尼亞州(West Virginia)的Skygusty再度下葬，藏匿完遺體後2人不但發生性關係，3周後還在維吉尼亞州正式結婚。

本案上月29日開庭，阿曼達向死者母親史密斯(Karen Smith)道歉，懊悔表示「我每天都有在反省自己，不是我父親害我變成這樣，我不只傷害了麥奎爾也殺害了我的家人」，因為父親想要獨佔她，才會殺害即將結婚的男友。據了解，由母親撫養長大的她，成年後才與生父賴瑞相認，沒想到因此發展出亂倫戀情。

阿曼達日前認罪謀殺被判40年刑期，同為共犯的父親賴瑞今年8月已經認罪，被判處無期徒刑，32歲姊姊喬杜里(Anna Marie Choudhary)因為也涉嫌參與這起案件，同樣被指控謀殺，目前仍在等待開庭審理。

▼女為了與生父結婚竟然殺害男友。（圖／示意圖／視覺中國）