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噁！31歲國小師驚爆狂戀10歲羅莉　租屋同居擁吻求婚「等妳18歲」

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▲北市某國小自然科教師驚傳與國小四年級任教女學童談戀愛，圖為他進入女童住處公寓的畫面 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市某國小教師驚傳與小四女童談戀愛，圖為涉案31歲老師。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近期高雄14歲女童失聯遭保全監禁案件引發全國關注！台北市議員許淑華接獲民眾陳情，台北市某國小狼師在4年前竟涉追求自己任教只有10歲、就讀國小4年級的學生，更多次帶女兒到外縣市遊玩，甚至在深夜出遊甚至擁抱接吻並撫摸身體、家長怒告國小老師妨害性自主罪，台北市警局婦幼隊受理偵辦中。

這起案件發生在2016年，台北市某國小自然科教師追求任教的4年級女學童醜聞，關鍵居然是家人發現女童身上的鑰匙串有一隻不明的鑰匙，女童天真的回答「是我男朋友住處的！」女童父親、親姊驚覺有問題，追問下才發現該校老師離譜追求國小少女，期間並發生親吻、肢體接觸和同居戀愛的教育界醜聞。

根據市議員許淑華表示，陳情爸爸是一名單親計程車司機，並沒有太多陪伴女兒的時間，也信任學校老師教導，但今年7月卻發現該名老師意圖不軌與自己的女兒有不正當關係。今年7月4日家長憤而向學校通報後，7月9日啟動調查程序，該國小目前將老師暫時停聘，結果停聘教職當晚，該名老師就前往女童家找家長理論，讓被害家人情何以堪。

許淑華說，被害少女目前已經就讀國中，但被害家屬激動表示：「當下難以接受，原本認為學校是教育小孩的地方，萬萬想不到為人師表竟會做出違背人倫的舉動！」結果家長向婦幼隊請求協助時，婦幼隊警方卻告知家長，此案未構成誘拐，讓被害人求助無門，才轉向市議員陳情尋求協助。許淑華並質疑市府社會局理應持續追蹤案件進度，並提供關懷與協助，卻沒有提供應有的法律諮詢與服務，甚至連家長替女兒申請保護令還被社會局駁回，市議員質疑：「難道要等女學童被拐帶失蹤了，我們才會重視問題的嚴重性」

被害單親父親錄下詢問女兒對話，顯示該名任教該國小自然科男老師（31歲）對女童熱烈追求，甚至說出成年18歲後就要與其結婚，女童當時年紀僅10歲，心智尚未成熟，女童坦承兩人互動有親吻、撫摸身體部位，甚至老師將自己在外租用的套房鑰匙交給女童。

女童甚至跟爸爸反映，擔心還有其他同班女學生愛慕老師，市議員許淑華呼籲若有其他女學童受害，能鼓起勇氣出來表態，並要求校方性平會應建立良善的機制來保護受害者。

北市家防中心性侵害防治組組長余姍瑾則表示，婦幼隊受理案件後已與女童會面3次進行輔導，教育局國教科長鍾德馨則指，經學校通報後已暫時停聘目前無任教，下周該校將召開性平會，對學校調查結果將嚴謹把關其後續處置，目前未發現其他受害者。北市婦幼警察隊長張櫻嬌說，最初受理該案後，根據當下女童陳述似乎未構成略誘罪，目前經檢察官了解案情後，指示以妨礙性自主罪嫌將該名老師函送。

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