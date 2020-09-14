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不設防的空中監獄！朱雪璋突被丟包　刑事局2文官押解空手道5段高手

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▲▼朱雪璋斷腳筋案開庭，強調自己「已經覺悟了。」但對方的要求認為居心剖測。妻子也低調出庭。（圖／記者楊佩琪攝）

▲朱雪璋斷腳筋案開庭強調自己會負責、未料卻在判刑定讞後搭船偷渡。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

北市大安區光信里前里長朱雪璋涉嫌在4年前比武設局砍斷柔術教練「深海閻王」王毓霖腳筋，遭台北地方法院判刑6年定讞，朱上周傳出從屏東搭船偷渡前往大陸，直到13日深夜對岸廈門公安局才依照「兩案共同打擊犯罪」模式，通知台灣刑事局將於14日中午遣返朱雪璋返台。

▲▼朱雪璋因重傷害案判刑定讞後拒不到案入監執行遭通緝。（圖／翻攝刑事局網站）

▲朱雪璋因重傷害案判刑定讞後拒不到案入監執行遭通緝。（圖／翻攝刑事局網站）

刑事局今天中午派出兩岸科科長及另名警官，由廈門公安通知朱雪璋將搭乘立榮航空B7512班機，今天下午13點39分從廈門高崎國際機場起飛，約在下午15時抵達台北松山機場。

台灣警方根據疾管中心防疫規定，緊急通報台北地檢署檢察官，透過地檢署、機場視訊連線隔離朱雪璋並進行視訊詢問，加上朱雪璋重傷害判刑定讞，偵訊完畢後朱將被警方送往台北監獄發監執行。

知情人士透露，朱雪璋潛逃大陸案，從上周起台灣法務部、高檢署就已經接獲朱雪璋在大陸廈門落網情資，但情資轉交給刑事局跟進查辦，刑事局直到13日下午仍狀況外一無所知，甚至局長黃明昭13日下午在活動現場面對媒體詢問，仍表達「我完全不知情」，直到13日深夜對岸公安局才致電台方將今天中午遞解朱雪璋返台，刑事局突然接獲訊息也無法規劃遣返勤務，14日中午由刑事局兩岸科長、及另名警官僅2人前往押解朱雪璋，整個過程荒腔走板。

朱雪璋是空手道黑帶SKIF國際松濤館五段的武術高手，曾是空手道松濤館流創始人金澤弘和台灣唯一入門弟子，曾參與「中華民國空手道協會」，離開後自己再成立「中華民國台灣空手道協會」朱自稱曾經率領2003世界盃、2004亞洲杯、2006世界盃、2012世界盃與2015世界盃空手道「中華台北」國家代表隊，此次兩岸押解僅由2名文職警官執行，整個過程猶如「不設防的空中監獄」，所幸過程平和未有其他波折而順利押解返台。

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