抓包老公偷看謎片！妻怒「萬惡淫為首」…月奉5萬結善果、去淫邪

▲女網友表示自己每個月奉獻5萬給師父求與夫來世能一起上西方極樂世界！。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／綜合報導

七情六慾人皆自有，但一名人夫的這個「慾」卻被妻子阻擋。一名妻子匿名在臉書粉專投稿，表示希望與丈夫「來世能一起上西方極樂世界共續前緣」，於是每個月固定給師父3萬元的供奉金、還花2萬買動物放生，並帶著丈夫一同前往精舍聽師父講解佛經；不料有天妻子抓到丈夫偷看謎片，令她相當氣憤甚至怒批「萬惡淫為首！不要再看淫穢物品」。

一名女網友在臉書社團《靠北婚姻2.0》匿名發文，「老公又再偷看淫穢物品迷片被我抓到，萬惡淫為首！」她表示，每個月和丈夫都一起到精舍聽師父講解佛經，她也要求丈夫不得看淫穢物品甚至去除邪念、拯救生命、不殺生要吃素、樂捐做善事結善果，甚至每個月還挪出2萬元買動物放生，想得到「七級浮屠善果」！但老公卻不斷「破戒」，近期又對師父相當不尊重，讓她相當氣憤。

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▼妻子在臉書上表示抓包丈夫偷看謎片犯大忌，害怕沒辦法一起到西方極樂世界共續前緣。（圖／翻攝自臉書粉專「靠北婚姻2.0」）

妻子表示，不僅每月都挪出2萬元買動物放生，甚至還給師父3萬元供奉金，強調師父拿這筆錢不是要自己用，而是用在精舍及做善事還有推廣佛學上，這筆供奉金經由師父加持後，就會轉換成一顆善果。這名妻子更強調希望此生以及未來都能和丈夫在一起，甚至死後能一起上西方極樂世界共續前緣。妻子的虔誠程度不僅如此，甚至三餐粗茶淡飯，白飯僅配豆腐及青菜，所做所為都是為了將慾望降至最低，真心期望丈夫能夠聽信她的話，不要再質疑了！

網友看了覺得這名妻子想法相當特別，紛紛提出自己看法，「看了這篇文章我明白你老公為什麼會想看謎片了善哉善哉」、「沒有上原亞衣的西方極樂世界 ，妳老公不想去 ，還有妳有問過師父妳現在結幾個果了嗎 ，偶爾還是要對一下帳…」、「離婚吧，放過你老公」。

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