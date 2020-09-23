　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

超3.3萬對兩岸婚配家庭　「我的故鄉你的家」 川渝行21日啓動

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲四川省及重慶市兩岸聯姻家庭數量已超過3.3萬。（圖／四川省台辦提供）

▲四川省及重慶市兩岸聯姻家庭數量已超過3.3萬。（圖／四川省台辦提供）

記者魏有德／上海－重慶 連線報導

兩岸婚姻家庭不僅存在於台灣，四川及重慶加起來共有3.3萬對兩岸聯姻家庭。趕在中秋節前夕，川渝兩地21日聯合舉辦「我的故鄉你的家—兩岸婚姻家庭川渝行」活動，近70名兩岸婚姻代表參加。四川省台辦主任羅志平表示，川渝兩地與台灣的聯姻，呈現出年輕化趨勢，嫁到兩地的台灣女性也逐年增加，「透過回家探親、回鄉參訪等方式瞭解西部發展機遇，扎根在川渝兩地學習生活、就業創業。」

▲重慶市台協會長黃光志在渝生活達17年，為兩岸婚姻家庭代表。（圖／四川省台辦提供）

▲重慶市台協會長黃光志在渝生活達17年，為兩岸婚姻家庭代表。（圖／四川省台辦提供）

重慶市台協會長黃光志在當地工作生活長達17年，為兩岸婚姻家庭典型之一。黃光志表示，兩岸婚姻被譽為兩岸「三通」之外的第四通，「家庭和愛情給我帶來了非常多的快樂，自己佈局四川和重慶的企業也都經營得不錯。」

四川德陽台商協會副會長許淵順則是第一次以兩岸婚姻家庭代表的身份出席。許淵順提到，讓第二代對兩岸有正確認知很重要，將來會是兩岸青年融合發展的重要力量。」對此，許淵順於2016年創辦了西部首個「海峽兩岸交青年創業基地」，佈局投入「成渝地區雙城經濟圈建設」並與窩克海峽兩岸孵化器（重慶）有限公司簽訂戰略合作協議，希望幫助更多台青參與並融入「成渝經濟圈」建設。

▲四川省台辦主任羅治平。（圖／四川省台辦提供）

▲四川省台辦主任羅治平。（圖／四川省台辦提供）

羅治平認為，四川與台灣的緣分、川渝兩地協同發展的緣分和兩岸婚姻的緣分，讓大家親上加親，「期許大家家庭生活幸福美滿，依託自身優勢和資源，積極推介家鄉發展機遇，推動川渝台交流合作，用實際行動為祖國和平統一和中華民族偉大復興盡一份心力。」

四川已連續9年舉辦「四川新娘故鄉行」等專門為兩岸婚姻家庭打造的交流活動，本次活動趁著中秋團圓前夕，透過「我的故鄉你的家—兩岸婚姻家庭川渝行」活動與重慶市攜手舉行，推動川渝兩岸婚姻群體瞭解家鄉歷史文化、增進親情友情、深化融合發展並參與並融入成渝地區雙城經濟圈建設。

▲重慶市台辦主任陳全。（圖／四川省台辦提供）

▲重慶市台辦主任陳全。（圖／四川省台辦提供）

對此，重慶市台辦主任陳全表示，川渝兩地首次聯合舉辦兩岸婚姻家庭活動，貫徹成渝地區雙城經濟圈建設重大戰略部署，使兩岸婚姻家庭交流活動內容和形式更加豐富，「為川渝兩岸婚姻家庭交流互動、資源互享、信息互通開闢了新渠道。」

據了解，此次活動將持續至27日，從尋味歷史，回味家鄉、品味生活到體味發展，邀請川渝優秀創業、就業女性展示傳授花藝、手工藝、茶藝等技術，引導陸配關注自身發展與提升並感受川渝地區發展成就和發展機遇，分享川渝籍陸配回鄉創業發展故事和成功經驗，邀請青創基地等有關負責人介紹創新創業政策等。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
明星小學「不倫校長」回應！高調偷情小三曬照　緊張問：拍到什麼
黃牛搶賣小鬼追思會門票「開放預購」　網爆氣：賺死人錢有沒有良
小鬼黃鴻升留4280萬遺產！律師曝「全家面臨殘酷現實」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

挪威進口「凍尖吻平鮋」外包裝驗出新冠　陸海關暫停該企申報1周

超3.3萬對兩岸婚配家庭　「我的故鄉你的家」 川渝行21日啓動

87司機狂「逼停後車」還潑奶茶！惡行惹怒網友　遭肉搜道歉

不捨和哥哥分別！96歲長壽嬤隔車窗塞錢　淚喊：見一面少一面

津台會暨台博會22日開幕　首現「雲逛街＋雲上展廳」上架台灣商品

2020海論／200名青年PK腦力　台海「辯論」時事話題

批美「耍弄心機」　新華社：打台灣牌牽制中國終將失敗

林鄭指陳同佳願赴台　陸委會：收到訊息就依法處理

要聯合國「主持公道」　習近平：不能誰拳頭大就聽誰的！

柯拉克訪台惹火陸　國台辦：民進黨勿低估我們捍衛領土決心！

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

出界就墜谷！1對1鬥牛賽開打 高海拔籃球場2男「攻防搶上籃」

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

打燈無敵？三寶違規硬切左轉擋道　救護車遭逼繞路...網怒批：自私！

劉雨昕站林夢腿上合體！　Popping精準卡點炸場了～

挪威進口「凍尖吻平鮋」外包裝驗出新冠　陸海關暫停該企申報1周

超3.3萬對兩岸婚配家庭　「我的故鄉你的家」 川渝行21日啓動

87司機狂「逼停後車」還潑奶茶！惡行惹怒網友　遭肉搜道歉

不捨和哥哥分別！96歲長壽嬤隔車窗塞錢　淚喊：見一面少一面

津台會暨台博會22日開幕　首現「雲逛街＋雲上展廳」上架台灣商品

2020海論／200名青年PK腦力　台海「辯論」時事話題

批美「耍弄心機」　新華社：打台灣牌牽制中國終將失敗

林鄭指陳同佳願赴台　陸委會：收到訊息就依法處理

要聯合國「主持公道」　習近平：不能誰拳頭大就聽誰的！

柯拉克訪台惹火陸　國台辦：民進黨勿低估我們捍衛領土決心！

國民黨杯葛施政報告　蘇貞昌：國人不會高興

反萊豬「食安公投」一階達標　國民黨遞20170份連署書至中選會

美到雙十節！花蓮六十石山金針花進入最美時刻　3大必拍賞花點一次看

本格操駕堅持　Nissan新Z跑車捨棄「電子主動轉向輔助系統」！

凡妮莎為Kobe墜機照遭洩漏控告警長　害怕女兒在網上見心碎畫面

屁孩夜衝沒開大燈遭攔查　打乖乖牌突催油門襲警...背後原因曝

大聯盟國聯冠軍戰、世界大賽德州舉辦　有望開放觀眾進場

超時髦放閃情侶穿搭範本！泫雅男友E’Dawn甜喊：她是我最後一任女友

傳統烤肉醬OUT！中秋人氣王　烤肉愛用小磨坊　熱炒風味料＋世界名菜醬餵飽挑嘴親友

中華電信揪你來門市跟「五月天Mayday拍拍樂」　比5合影就有機會帶走限量海報

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

大陸熱門新聞

姊弟尿液驚現黑蟲！醫追問臉色大變

「新聞受害者」長太帥爆紅！名企認領：自家員工

87司機狂逼車還潑奶茶！惡行遭肉搜

少女遭多人性侵！屁孩竟露勝利笑容

要聯合國主持公道　習：不能誰拳頭大就聽誰

24歲男喝茫！同事被「瞬間割喉」亡

妹妹塞錢給哥哥　淚喊：見一面少一面

A片網見少女被多人性侵！老司機報案揪未成年狼

47歲男幼稚園亂砍致2死！下秒剖腹自殺

性侵開直播！他花3.8萬買處女當場驗貨

外送員趕單！　踩空「滾到1F」口鼻出血身亡

台籍員工被檢舉台獨　瑞幸咖啡火速開鍘

少女開學日墜亡　同學：被抬上樓頂

富商性侵兒媳爆「手伸褲檔」反轉片　兒出面回應！

更多熱門

相關新聞

津台會暨台博會22日開幕 首現「雲逛街＋雲上展廳」上架台灣商品

津台會暨台博會22日開幕 首現「雲逛街＋雲上展廳」上架台灣商品

第13屆津台投資合作洽談會（津台會）暨2020年天津·台灣商品博覽會今（22）日於萬麗天津賓館開幕。大陸國台辦主任劉結一在開幕儀式上致詞時表示，會繼續落實各項惠台政策及幫助更多青年赴大陸追夢。劉結一承諾，將一如既往支持天津擴大與台胞交流合作，深化融合發展，「助力天津成為廣大台胞投資興業、安居樂業的熱土。」

批美耍心機　新華社：台灣牌將失敗

批美耍心機　新華社：台灣牌將失敗

林鄭指陳同佳願赴台　陸委會回應

林鄭指陳同佳願赴台　陸委會回應

台灣婆媳問題　外國女生這樣看

台灣婆媳問題　外國女生這樣看

陸官方首表態「海峽中線不存在」

陸官方首表態「海峽中線不存在」

關鍵字：

四川成都重慶兩岸婚姻陸配家庭特派現場

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

熊熊毀婚特斯拉男原因曝光！

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

小鬼黃鴻升留4280萬遺產！律師曝「殘酷現實」

信義區網帥爆8劈　正宮還是20萬粉網紅

手機壞了分期還要繳？女大生邏輯嚇死人

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

特斯拉男爛事太多…熊熊爆動胎氣「胎兒流掉」！

正妹網紅「小鬼追思會」拍網美照打卡　

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

女兒很吵想送養　網看完照片笑翻

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

他房間傳沙沙聲　驚見「八腳生物」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚
鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面