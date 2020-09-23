超3.3萬對兩岸婚配家庭　「我的故鄉你的家」 川渝行21日啓動

▲四川省及重慶市兩岸聯姻家庭數量已超過3.3萬。（圖／四川省台辦提供）

記者魏有德／上海－重慶 連線報導

兩岸婚姻家庭不僅存在於台灣，四川及重慶加起來共有3.3萬對兩岸聯姻家庭。趕在中秋節前夕，川渝兩地21日聯合舉辦「我的故鄉你的家—兩岸婚姻家庭川渝行」活動，近70名兩岸婚姻代表參加。四川省台辦主任羅志平表示，川渝兩地與台灣的聯姻，呈現出年輕化趨勢，嫁到兩地的台灣女性也逐年增加，「透過回家探親、回鄉參訪等方式瞭解西部發展機遇，扎根在川渝兩地學習生活、就業創業。」

▲重慶市台協會長黃光志在渝生活達17年，為兩岸婚姻家庭代表。（圖／四川省台辦提供）

重慶市台協會長黃光志在當地工作生活長達17年，為兩岸婚姻家庭典型之一。黃光志表示，兩岸婚姻被譽為兩岸「三通」之外的第四通，「家庭和愛情給我帶來了非常多的快樂，自己佈局四川和重慶的企業也都經營得不錯。」

四川德陽台商協會副會長許淵順則是第一次以兩岸婚姻家庭代表的身份出席。許淵順提到，讓第二代對兩岸有正確認知很重要，將來會是兩岸青年融合發展的重要力量。」對此，許淵順於2016年創辦了西部首個「海峽兩岸交青年創業基地」，佈局投入「成渝地區雙城經濟圈建設」並與窩克海峽兩岸孵化器（重慶）有限公司簽訂戰略合作協議，希望幫助更多台青參與並融入「成渝經濟圈」建設。

▲四川省台辦主任羅治平。（圖／四川省台辦提供）

羅治平認為，四川與台灣的緣分、川渝兩地協同發展的緣分和兩岸婚姻的緣分，讓大家親上加親，「期許大家家庭生活幸福美滿，依託自身優勢和資源，積極推介家鄉發展機遇，推動川渝台交流合作，用實際行動為祖國和平統一和中華民族偉大復興盡一份心力。」

四川已連續9年舉辦「四川新娘故鄉行」等專門為兩岸婚姻家庭打造的交流活動，本次活動趁著中秋團圓前夕，透過「我的故鄉你的家—兩岸婚姻家庭川渝行」活動與重慶市攜手舉行，推動川渝兩岸婚姻群體瞭解家鄉歷史文化、增進親情友情、深化融合發展並參與並融入成渝地區雙城經濟圈建設。

▲重慶市台辦主任陳全。（圖／四川省台辦提供）

對此，重慶市台辦主任陳全表示，川渝兩地首次聯合舉辦兩岸婚姻家庭活動，貫徹成渝地區雙城經濟圈建設重大戰略部署，使兩岸婚姻家庭交流活動內容和形式更加豐富，「為川渝兩岸婚姻家庭交流互動、資源互享、信息互通開闢了新渠道。」

據了解，此次活動將持續至27日，從尋味歷史，回味家鄉、品味生活到體味發展，邀請川渝優秀創業、就業女性展示傳授花藝、手工藝、茶藝等技術，引導陸配關注自身發展與提升並感受川渝地區發展成就和發展機遇，分享川渝籍陸配回鄉創業發展故事和成功經驗，邀請青創基地等有關負責人介紹創新創業政策等。