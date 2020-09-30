「牽手一世情-金婚、鑽石婚」報名限額36對　學習夫妻經營關係　

▲▼ 中埔鄉「牽手一世情-金婚、鑽石婚」活動記者會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉10月31日將在陽陽草地音樂農場舉辦一場濃濃浪漫風的「牽手一世情-金婚、鑽石婚」活動，縣長翁章梁和鄉長李碧菁等人先是邀請結婚60年的葉景周、52年的吳水盛和新婚的翁聖勳夫妻代言，象徵牽手一世情及傳承，鄉公所即日起開放結婚50年以上的資深新人報名，名額只有36對，報名資訊請上中埔鄉公所網站或臉書FB查詢。



中埔鄉公所為祝福結婚已滿50年或60年以上長輩，希望每對夫妻都能從老人家身上，學習經營夫妻長長久久關係的哲學，鼓勵大家重視家庭倫理觀念，10月31日下午將以草地婚禮形式舉辦牽手一世情活動，給予長輩幸福見證，並邀請剛結婚的新人傳承幸福，提供長輩與親人最美好的共同記憶。

▲▼ 中埔鄉「牽手一世情-金婚、鑽石婚」活動記者會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁29日應邀為結婚60年的鑽石婚葉景周、葉沈玉女夫婦證婚，宣讀愛的誓詞，讓老人家走進時光隧道，重溫結婚當年的美好與回憶。



公所表示，牽手一世情活動即日起受理報名，報名時間10月16日截止，名額36對，額滿為止。

翁章梁指出，以前的人常說「床頭吵、床尾和」、「夫妻沒有隔夜仇」，現代的年輕人觀念就不太一樣了，有些認為只要喜歡就好，不喜歡就散，看到現在的老勢大結婚5、60年了還這麼恩愛，真的不簡單。夫妻相處是百年修得的福氣，養了一手的孩子長大，事業有成，對國家、社會和家庭都做出貢獻，這些長輩牽手值得大家尊敬與傳頌。

▲▼ 中埔鄉「牽手一世情-金婚、鑽石婚」活動記者會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

李碧菁指出，牽手一世情活動將以證婚儀式進行，以「時光沙漏」為意象，流逝的光陰，聚積的回憶，那些年輕的歲月、那些與您一起走過的時光，到現在依然彼此牽手相伴…。會場佈置懷舊與現代並存，並設置拍照區，照片現場印出，證婚儀式後提供精緻BUFFET晚宴及現場樂團演出，讓賓主盡歡。

▲中埔鄉「牽手一世情-金婚、鑽石婚」活動，三對不同時代的夫妻互相擁抱 。（圖／記者翁伊森翻攝）

李碧菁還特別準備「二度蜜月禮」，報名參加的資深新人將獲得嘉義觀止雙人住宿券、高級行李箱及中埔幸福六禮各1份，帶著滿滿祝福，牽手共度幸福時光。中埔幸福六禮精選中埔鄉在地農特產品葡萄柚、蜂蜜、苦茶油、辣味黑木耳蒟蒻、絲瓜及麵線，象徵兩人一起走過酸甜苦辣，如今子孫綿延，牽手一世情。



李碧菁說，活動期間適逢九九重陽，要讓長輩重溫當年「牽手」的靦腆與執著，經過歲月的精煉，情感才能更顯價值與珍貴，藉由長輩的婚姻態度，讓年輕一輩仿效與學習。