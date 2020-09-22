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懷孕產檢！醫請丈夫先出去　她一聽：我才知先生尺寸異常

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下體,男性下體。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO說，老公下體的長度「大概是跟小指差不多，直徑比我的指甲還細。」（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友發文稱，她懷孕去醫院產檢時，被發現處女膜仍完好如初，這下才知道老公的尺寸「異常」。不過，實際搜尋，這篇文章之前已出現在各大社群平台，疑似是「創作文」。

原PO近日投稿「靠北婚姻2.0」臉書粉專，她提到，從來沒體會到什麼是高潮，「我第一次是給我老公，沒有其他人的經驗，家裡只有姊妹，沒有兄弟，也不曾看過謎片，所以這方面的認知全不知。」

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原PO稱，和老公交往2年後，第一次發生關係時，「當時我做好心理準備，朋友說第一次會很痛、很漲，可是我沒有感覺。老公進來時，只感覺有一支細細的東西碰到，有一點癢癢的，沒有疼痛、沒有異物感，就這樣...」

▼原PO稱，「為了先生面子，我從來都沒有開口，或是委婉表示他要去看醫生。」（示意圖／記者黃克翔攝）

陽痿、早洩、性無能、不舉、性功能障礙、性生活不協調（圖／記者黃克翔攝）

「當時我以為我是個案，很慶幸第一次不會痛，不像朋友說的痛死人，可是我錯了...」原PO說，結婚約一年後懷孕，去產檢時，醫生特地請先生先出去，然後問她一些情況，「對我說我的處女膜完好如初，所以到時生產時要先手術切開...」

原PO表示，「這時我才知道我先生尺寸異常，他的長度大概是跟小指差不多，直徑比我的指甲還細，醫生說不到正常人尺寸的1/5。由於結婚認定對象了，所以我當時也認分、認命，反正我從來都沒有這方面的經驗，也沒感受過所謂的愉悅，所以先生尺寸對我生活來說影響微乎其微...」

原PO指出，後來看婦產科時問過醫生，先生的尺寸只能手術移植人工陰莖才能改善，但這就有很多問題，「為了先生面子，我從來都沒有開口，或是委婉表示他要去看醫生。」

這篇文章引發熱烈討論，許多網友留言，「第一次看到這種文實在有點哭笑不得」、「說大拇指我都覺得不可思議了...還小拇指...？金針菇嗎？」還有人說，「這篇文我確定很久之前我看過一模一樣的。」實際搜尋，這篇文章今年6、7月已出現在其他「靠北」系列的臉書粉專，疑似創作文。

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