合歡山塞車舊照「引爆退房潮」？國民賓館住宿9成、松雪樓客滿

▲許多遊客誤以為中秋連假合歡山塞爆，但這其實是2015年武嶺單車賽舊照。（圖／翻攝自臉書／南投縣仁愛警分局）

文／中央社



網傳一張舊照指中秋連假合歡山人車塞爆，甚至繪聲繪影有清境民宿業者指因此造成「雪崩式」退房；不過，當地指標旅館國民賓館說住宿率達9成，合歡山松雪樓也說連假全客滿。

2015年一張合歡山單車賽照片近日網路「瘋傳」，網友指是這次中秋連假期間合歡山人車「塞爆」，轄區南投縣警察局仁愛分局昨天澄清是舊照片，今年中秋假期，合歡山雖車多，但全力疏導下，交通尚順暢。

有媒體今天報導，仁愛鄉清境地區民宿業者指出，有旅客看到人車「塞爆」照片後，打電話詢問照片真假，甚至有遊客嚇到不敢來，進一步要求退訂房間，害得住宿業績「雪崩式」大減，希望網友不要再亂傳舊照片。

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這張單車騎士與汽車「塞成一團」的舊照片，拍攝地點可看出是在合歡山昆陽停車場附近，是清境再往合歡山區20多公里路程，當地指標住宿旅館，正是位於南投與花蓮交界、海拔3150公尺的松雪樓。但松雪樓指出，中秋連假住宿都客滿，更無遊客因看到這張照片而退訂情事。

清境地區指標旅館國民賓館，清境地區唯一官方經營、具污水處理衛生安檢合格及三星級認證的旅館，今天也表示，中秋連假住宿率平均達9成，並無遊客看到這張舊照片而要求退訂房間的狀況發生。

仁愛分局今天表示，中秋連假前3天，發生導致人員受傷的交通事故5件、導致車損交通事故16件，合計21件，案發後迅速處理排除，未造成公路堵塞；交通違規舉發則是攔停2件、逕舉31件，多數民眾遵守交通規則，違停車輛經員警勸導多駛離，未阻礙交通。武嶺、合歡山遊客中心一帶，雙向車流今天更順暢。

▲南投仁愛警分局PO出現場照闢謠。（圖／翻攝自臉書／南投縣仁愛警分局）