母子罹患同一癌症！　「每餐1飲食惡習」是釀病關鍵

▲他鼻塞1年多竟是罹患鼻咽癌。（示意圖／翻攝自pakutaso免費圖庫）

記者鄭思楠／綜合報導

「萬萬沒有想到，我患鼻咽癌不到3年，母親也被查出鼻咽癌，」10月2日上午，浙江省一張姓男子陪著母親，來到寧波大學附屬人民醫院腫瘤放化療中心門診，準備一同接受複查。

據《浙江城市之聲》報導，今年51歲的張男，家住舟山，平日裡不抽菸、不喝酒，也沒有什麼不好的生活習慣。幾十年來，最大的愛好就是每餐都要吃點醃制海鮮。

7年前，張男因為一次鼻塞、頭痛在當地醫院開了一些藥，當時以為是普通感冒就沒有在意，後來這些症狀一直持續了1年多還未緩解，這才感覺到不對，趕緊來到寧波大學附屬人民醫院五官科就診，結果被確診為鼻咽癌。

張男確診有點晚了，腫瘤侵犯了顱底骨質，在醫護、親友和病友的鼓勵下，他接受放療和化療等治療，在按時接受治療3年後，各項指標穩定，只需要每年定期到醫院進行複查。

本以為生活可以逐步回到正軌，但不幸卻再一次降臨到這個家庭。2016年初，張男的母親突然感覺右耳聽力下降，伴右耳悶脹不適。張男趕緊陪母親來到寧波大學附屬人民醫院五官科求診，結果他的母親也被確診鼻咽癌。

「幸運的是，當時我母親出現這些症狀才1個月左右，由於發現得早，治療過程也比較順利，母親目前病情穩定，身體恢復得也不錯，」張男心有餘悸表示。母子倆相繼得了鼻咽癌，一度引起了張男一家人的恐慌，難道鼻咽癌會遺傳？

「鼻咽癌確實有一定的遺傳性，而且與飲食習慣有一定的相關性，像鹹魚這樣的醃制食品中含有亞硝酸鹽，這會增加患鼻咽癌的風險。」寧波大學附屬人民醫院徐正陽醫生解釋，鼻咽癌是高發惡性腫瘤之一，多見於40-60歲之間，男性多於女性，好在早期症狀較多，只要早發現、早診斷、早治療，預後還是比較樂觀的。

徐醫生提醒，一旦出現以下症狀要及時到醫院就診，包括頭痛、鼻塞、耳鳴、聽力下降、涕血、複視、面麻、頸部淋巴結轉移症狀。

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