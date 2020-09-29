吃海鮮兼顧海洋保育！成功海環教室推五星級海鮮鍋教案快報名

▲▼透過遊戲分享如何選購海鮮，反思如何讓食用海鮮文化與海洋生態保育文化取得平衡。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

東管處為推廣成功鎮海洋生態保育文化，特委託荒野保護協會台東分會，於成功海洋環境教室推出「五星級海鮮鍋」教案，運用有趣的遊戲方式，讓民眾學習如何友善食用海鮮的知識。

成功鎮以傳統漁港聞名，成功的海鮮料理更為遊客與饕客之首選，然研究顯示台灣近海及遠洋漁獲量已逐年減少中，台灣與全世界同樣面臨海洋環境資源枯竭與海洋生物濱臨快速增加絶種之窘境。為讓大眾正視此一危機，除於原有成功海洋環境教室館內展示解說海洋保育觀念外，更推出「五星級海鮮鍋」教案，融入永續海鮮概念，透過遊戲分享讓遊客了解如何選購海鮮，反思如何讓食用海鮮文化與海洋生態保育文化取得平衡，進而永續保護海洋環境。

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目前成功海洋環境教室共有三套課程可供民眾線上預約（https://goo.gl/LUdN6o) ，課程內容有：

1.一般館內導覽：成功旗魚文化介紹、鯨豚生態介紹、鏢旗魚影片觀賞，課程時間1小時，人數：10人以上。

2.永續海鮮課程：成功旗魚文化介紹、鏢旗魚影片觀賞、五星級海鮮鍋遊戲，課程時間1~1.5小時，人數：20~40人。

3.鯨豚生態課程：鯨豚生態介紹、鯨豚摺紙DIY，課程時間1小時，人數：10人~20人。

透過輕鬆的遊戲課程，讓民眾了解海洋生態並進而改變海鮮食用文化，期融入永續海洋資源保育觀念，全民一同守護海洋並傳達地球公民理念，歡迎您共同來體驗。

報名請電洽成功海環教室0978236307。

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