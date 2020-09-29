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就是狂！李健竹微雕筆芯「鏈條168」...再破金氏世界紀錄

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記者游芳男／宜蘭報導

不禁讓人笑說沒事破自己金氏紀錄！筆芯微雕藝術家李健竹2019年底刻出作品「鏈條101」，2020年繼續雕刻出「鏈條168」，29日再獲得金氏世界紀錄認證，並於宜蘭傳藝園區舉辦《將芯筆心》10年里程展，遊客欣賞他作品的同時，也等給台灣在地工藝師更多的支持和鼓勵。

▲▼筆芯微雕藝術家李健竹，再得金氏紀錄的36.5公分長筆芯「鏈條168」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼筆芯微雕藝術家李健竹，再得金氏紀錄的36.5公分長筆芯「鏈條168」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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▲▼筆芯微雕藝術家李健竹，再得金氏紀錄的36.5公分長筆芯「鏈條168」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

雲林二崙人的筆芯微雕藝術家李健竹，因為替小孩雕刻玩偶手上所需的刀槍道具，偶然間投入筆芯微雕，無師自通的他，利用筆芯微雕佛像、刻字，10年來已完成180件筆芯微雕作品，對於雕工、技術及構圖皆有精彩的表現，受到國外媒體與藝術創作者注目。

▲▼筆芯微雕藝術家李健竹，全神貫注雕刻出再得金氏紀錄的36.5公分長筆芯「鏈條168」。（圖／天開顧問公司提供，下同）

▲▼筆芯微雕藝術家李健竹，全神貫注雕刻出再得金氏紀錄的36.5公分長筆芯「鏈條168」。（圖／天開顧問公司提供，下同）

▲▼筆芯微雕藝術家李健竹，全神貫注雕刻出再得金氏紀錄的36.5公分長筆芯「鏈條168」。（圖／天開顧問公司提供，下同）

▲▼筆芯微雕藝術家李健竹，全神貫注雕刻出再得金氏紀錄的36.5公分長筆芯「鏈條168」。（圖／天開顧問公司提供，下同）

平常在六輕工作的李健竹，利用工作閒暇之餘從筆芯微雕，2019年底刻出作品「鏈條101」，2020年繼續雕刻出「鏈條168」，獲得金氏世界紀錄認證。雕刻「鏈條168」的木工鉛筆原長18公分，用來雕刻的筆芯長度14公分，雕刻完後，筆芯伸展的總長度36.5公分，筆芯尺寸是0.3*0.7mm的扁型筆芯。

▲▼筆芯微雕藝術家李健竹，全神貫注雕刻出再得金氏紀錄的36.5公分長筆芯「鏈條168」。（圖／天開顧問公司提供，下同）

▲▼筆芯微雕藝術家李健竹，全神貫注雕刻出再得金氏紀錄的36.5公分長筆芯「鏈條168」。（圖／天開顧問公司提供，下同）

突破金氏世界紀錄的作品「鏈條168」，是將微小易碎的鉛筆筆芯由原本的14公分長雕刻成36.5公分長的鏈條。這件作品原本為「鏈條101」，由101個鏈環一體成形、環環相扣，且為活動式的鏈條，但這項紀錄被超越了，李健竹便將原作品剩餘的筆芯一分為三，繼續將同一枝鉛筆筆芯鏈環數從101個增加到168個，成為「在鉛筆芯上雕刻最多的鏈環」Most chain links carved from pencil lead (graphite)，這件極具挑戰與革新精神的作品，扎實地呈現了李健竹10年累積的實力。

另，這項紀錄以鉛筆芯鏈連接在一起的鏈環數量為測量標準。挑戰所用的鉛筆最大外徑為八毫米。只有掌上型和手工操作的工具才能用來雕刻鉛筆芯。挑戰者不得使用任何可以自動切割筆新的機械裝置。鏈條不能有接頭。所有鏈環必須環環相扣並且必須相互獨立，最低要求數126個。

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