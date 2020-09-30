「穿山甲」詹龍欄獄舍倒立練功...學畫製花燈　無法奔喪愧對亡母

▲9年34次申請假釋終獲准，10大槍擊要犯之首詹龍欄9月23日低調從宜蘭監獄出獄。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

10大槍擊要犯之首綽號「穿山甲」的68歲詹龍欄，2007年宜蘭監獄服刑後，2011年起申請假釋共34次後，因獄中表現良好及年邁與健康不佳等理由終獲准，服刑18年多後在9/23日從宜監低調出獄，申請假釋34次也創下獄政史紀錄。

綽號「穿山甲」早年與軍火大亨許金德合作從事軍火生意的詹龍欄，曾犯下鄭姓祖孫綁架案，被警方列為10大槍擊要犯之首。1994年8月28日，詹龍欄落網羈押在台北看守所，與同舍房的徐開喜、蔡正鳳等人迷昏管理員越獄成功，並潛逃大陸。2000年3月在大陸雲南昆明市涉嫌綁架勒贖案落網。2002年被押解返台。

大哥級的詹龍欄，因殺人、擄人勒贖等罪，被判合併執行無期徒刑，在台北、台南、台中等監獄服刑後，於2009年11月5日轉到宜蘭監獄服刑。詹為改善氣血不順，曾每天起床倒立練功。據了解，詹在獄中最遺憾的就是2012年詹母往生沒能回家奔喪，這讓詹深深感到愧對母親。

監方表示，詹龍欄曾越獄，一開始是在獨居房加強看管，2017年4月，因戒掉30多年的煙癮，加上未違規，才轉入10至6人雜居房，與獄友們相處和諧，並轉入長期型戒煙工房，工作主要是裝填小朋友吹氣泡玩樂的「泡泡水」。

詹在獄中學書法及繪畫，及表現良好無違規，2018年9年，轉入主要是製作花燈及沙畫的才藝工房。

另因詹是在《刑法》修正前犯案，依《刑法》舊法，服刑滿10年即可提出假釋申請，於是詹在2011年4月1日開始提假釋申請，最後在2020年8月3日獲准，於2020年9月23日出獄。另外，台南高分檢在詹龍欄出獄前，即聲請對詹假釋交付保護管束，台南高分院裁准。

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