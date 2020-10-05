翻轉老品牌/重回老京城！　驚奇網紅老奶奶「每天陪拍上百次」

記者任以芳／北京報導

大陸十一長假從1日開始，預估八天有六億出遊人潮，北京市每天迎來百萬遊客，老字號王府井百貨成為拍照必來網紅打卡點，因為這裡重現一座80年代「老北京城」。 接受《ETtoday新聞雲》記者訪問的北京市民都說，「簡直穿越到自己小時候生活，特別懷念！」還有一位網紅老奶奶每天陪拍照超過上百次，當遊客知道「她」真實身份都會嚇到。

▲ 舊時王府井百貨。（圖／翻攝搜狐文章作者和弦）

說起老北京過去最愛踩街地方，王府井大街從清朝到民國時期一直是非常熱鬧商業區，知名作家林語堂筆下的《京華煙雲》部分篇章，也曾描述當年繁華景象，演變至今王府井大街依然坐穩商業觀光街龍頭寶座。

▲ 早期王府井百貨是北京第一間大型百貨。（圖／翻攝搜狐文章作者和弦）

1955年，位於王府井的北京市百貨大樓（王府井百貨前身）開業，也是大陸第一座由國家投資興建的大型百貨零售店，販售所有流行時尚的服裝鞋帽、珠寶鑽石、金銀首飾。

《ETtoday新聞雲》記者訪問北京馬姓市民，他回憶，「小時候根本不敢踏進百貨公司，那是有錢人才買得起地方。」百貨公司依然吸引許多好奇人群，帶動王府井大街商圈消費商機，號稱是「日進斗金」的黃金戰區。

▲ 「老北京地下城」重現幾代京城人的記憶。（圖／記者任以芳 攝）

隨著大陸改革開放腳步，外資進駐也開百貨公司，競爭激烈，老字號王府井百貨即使站穩腳步，還是得不斷創新轉型。既然過去是老北京回憶代表，不如重現當年繁華打造一座北京城「和平菓局」，2400平方米體驗空間，還原穿越老北京生活，短短一年，成為00、90後最熱門網紅打卡地。

▼還原老北京街邊店。（圖／記者任以芳攝）

▲許多70、80後穿越老胡造景，想起自己童年。（圖／記者任以芳攝）

走進王府井百貨大樓地下二層，彷彿進入時空隧道，穿越回上世紀80年代，蜿蜒胡同裡都是過去人家回憶，當年通訊不發達，門口都有綠色信箱。老北京大爺最愛在牆上掛了一排鳥籠，玩蛐蛐。牆上的政令標語、公告牌上招工的紙糊宣傳都是北京人集體回憶。

▼老北京大爺最愛在胡同養鳥，玩蛐蛐。（圖／記者任以芳攝）

接受《ETtoday新聞雲》記者訪問北京市民吳敏，本身也是80後，她說「好像回到過去，記得小時過冬，家門口是最好大冰箱，姥姥都叫我把白菜外面不怕凍壞。」物質缺乏年代，傳統副食品店解決日常生活用品，整牆的鐵盒餅乾是小孩夢幻零食，充分還原最樸實老北京市井生活。

▼還原老北京大娘冬天把白菜放門口過冬。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸許多00後出生的小孩，不認識任天堂紅白機。（圖／記者任以芳攝）

這座老北京城也有兩岸三地共同記憶，《ETtoday新聞雲》記者觀察，不少00後小朋友已經不認識任天堂紅白遊戲機，還會發問「這是什麼？」許多家長一臉驕傲的解釋，這就是爸媽小時候娛樂，順便跟孩子體驗左右手開攻的童年快感。牆上另一頭，貼滿當年老舊港片海報，洪金寶、林正英、李小龍等知名港星，都是兩岸之間共同長大回憶。

▼港片是兩岸共同娛樂回憶。（圖／記者任以芳攝）

▲網紅老奶奶原來是真人蠟像。（圖／記者任以芳攝）

重現北京文化風情，買糖葫蘆、吹糖人兒的手藝人，都是業者精心尋找的非物質文化遺產傳承人。還有一位坐鎮店門口驚奇老奶奶，每天陪拍照次數高達上百次，很多遊客知道身份後，都會被「她」的存在嚇到，原來是一比一真人蠟像，原本只是裝飾，意外成為網紅拍照點。

這座充滿懷舊的老北京風貌地下城，完全免費開放，不只是觀光娛樂性質，也重溫老京城風貌，讓現在孩子重新認識過去生活，也成為北京十一長假寓教於樂熱門景點。

▼80年代老北京廣告、招工布告欄。（圖／記者任以芳攝）