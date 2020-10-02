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陸十一長假迎「六億」人潮　京城首日突破108萬人次！

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▲▼2020,十一長假,雍和宮,前門大街。（圖／記者任以芳攝）

▲北京迎來十一長假人潮，首日突破108萬人次。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

後疫情時代，大陸今年十一長假迎來上億出遊人潮，北京市政府今（3日）公布首日旅遊人數，第一天遊客高達108萬人次，預估連假八天下來累積將破千萬人次。熱門觀光點像是天安門、前門大街、雍和宮等一級景區啟動備戰狀態，公安、保安看到遊客摘下口罩，立刻提醒帶上口罩。《ETtoday新聞雲》記者直擊北京出遊人潮，觀察發現將近八成遊客罩不離臉，拍照完三秒內戴上口罩，遵守防疫原則。

▲▼2020,十一長假,雍和宮,前門大街。（圖／記者任以芳攝）

▲北京神廟雍和宮十一人潮湧現。（圖／記者任以芳攝）

北京十一長假熱門打卡景區，首推位於五道營胡同附近的雍和宮，百年以前是清朝御用皇家寺廟，目前是京城唯一現存藏傳佛教宗廟。一名陳姓北京市民接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，她表示，「雍和宮在北京人心中地位十分崇高，是最靈驗的神廟，傳說求什麼願望都能實現。」

不管是平常假日、連假期間，雍和宮人潮整天下來常常破上千人次，為了應付十一長假人潮，門口售票處架起柵欄動線。經常廟門還沒開已經有排隊人潮。今年受疫情影響，《ETtoday新聞雲》記者觀察進入廟裡遊客都得驗明正身，如果沒有「防疫通行綠碼」無法進入寺廟，把關非常嚴格。

▲▼2020,十一長假,雍和宮,前門大街。（圖／記者任以芳攝）

▲前門大街人潮。（圖／記者任以芳攝）

來到熱門打卡景點前門大街，過去在明朝時期就是商業觀光區，延伸至今成為北京最熱鬧商業街，一年365天幾乎人山人海，許多遊客衝著復古的噹噹車來拍照，為了遵守戴口罩規定，很多人練就「三秒拍照」功夫，迅速拉下、戴上口罩。

北京六月中爆發第二次疫情，特別有防護意識，反倒是部分外地遊客忍不住拉下口罩透氣，馬上被盯上。《ETtoday新聞雲》記者直擊，如果公安發現遊客沒戴口罩，提醒盡快戴上，還有特勤在周邊戒護秩序，現場觀察八成以上遊客都很遵守防疫規定。大陸方面預計今年長假將有六億人潮，各省份規定防疫規則，嚴防疫情再起。

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