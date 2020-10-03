翻轉老品牌/一覺醒來變陸小曼！　京城復古酒店穿越「民國風情」

記者任以芳／北京報導

一覺醒來，發現穿越十里洋場變陸小曼，真的不是夢想。位於北京昌平一間復古酒店保留百年前紅磚建築，家具採用民國時期物件，彷彿讓人置身歷史。覓舍酒店接班人張禹竹接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，她表示，「自己在台灣讀書六年，今年受疫情影響留在老家經營酒店，除了主打歷史與文化體驗感，台式服務精神也成為酒店最大特色。」

復古酒店打造「民國風情」

昌平距離北京大約一個半小時車程，附近知名景點明十三陵，每年遊客高達千萬人次。這間酒店建成卻是從收藏開始，張禹竹說，「三年前，我的父親收了很多民國舊傢具，本想開放給外界參觀，最後陰錯陽差開了這間民國風酒店，馬上吸引遊客注意。」體驗穿越時空之旅成為最大亮點，疫情過後，每逢假日40多間客房經常客滿。

走進這間復古風酒店，紅磚砌成的外牆很有上海老屋感覺，內部裝修從天花板到老式木地板非常有民國風情。張禹竹父親與多位藝術家、建築師及史學家、學者合作，耗時三年，修舊如舊，保留中國的傳統風格，也加入西洋建築元素，加上上間間民國風家具，打造這間民國時期上海風情酒店。

考究裝潢「千件」民國家具

說起每間客房家具來歷都很有故事，酒店主打總統客房是從電影《讓子彈飛》收購回來的道具床，一張有百年歷史清朝木製床架，非常有歷史感。張禹竹介紹，「我們揚州請老傢具師傅進行修復，有民國時期的傢具，也有清朝時期的床，酒店裡還有一架鋼琴有200年歷史，還可以發出聲音。」

張禹竹說，「房間風格是我父親查閱了非常多的歷史資料，考察當時的建築風格，他自己親自設計的，包括每個圓頂，每個弧度，每個窗戶的大小，每顆燈泡的亮度都是他親自調試。」許多遊客特地從城市來體驗穿越，還有人連續包房一個月，體驗民國風情。

推Cosplay服務「變身陸小曼」

94年的張禹竹注意到，大約六成住客都是年紀稍長族群，如何吸引年輕客群？張禹竹加入現在流行的Cosplay，提供民國風拍攝服務，數十件精緻旗袍，各類民國時期飾品配件、長袍馬褂，讓住客穿戴體驗變身陸小曼的華麗風情。

透過社群媒體宣傳酒店網紅景點，比如，五彩玻璃窗花的走廊是打卡第一名景點，南京總統府樓梯轉角也是美眉們最愛擺拍地方。張禹竹說，「我們有合作的化妝師跟攝影師，還原當時攝影技術，也有拍膠片沖洗服務，完全復刻民國風情。」

緊跟時尚脈動，最近張禹竹推出大陸最火的遊戲「劇本殺」服務，入夜後酒店中庭的大圓桌充滿神秘氛圍，非常適合推理劇本，每位報名住客可以扮演「情境角色」，真實融入劇本世界一起推敲分析舉情，酒店這項新服務也廣受大陸90、00喜愛。

「台式服務」帶回京城

談到自己接班壓力，張禹竹分享，「很多事都會在學習，也會請教父親意見。過去在台讀大學加研究所一共六年時間，對於台灣服務業印象特別好，大陸正缺少熱情跟熱忱。」希望能把台灣服務業細節，以人為本、以客人為本的精神帶到這間酒店。

張禹竹說，「這是我目前想要做的一件事，需要一些改變，我父親也說過，客人第1次可能看的是環境，第2次看的是菜品衛生，到第3次來他就開始吹毛求疵，重視服務這一塊。」，我們如果想留住客人，就要鎖住他越來越高的這種要求，永遠在他的期待之外。

服務人員「台式培訓」成為酒店提升關鍵，從每一句話到每一個動作，比如要讓客人先走，主動幫客人開門，張禹竹說「細緻服務將是我們終極目標。」即使辛苦，這位肩挑接班重擔的90大女孩，言談中依然保持輕鬆自在，對於未來充滿青春衝勁。