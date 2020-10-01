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翻轉老品牌/在屋頂喝咖啡！　老胡同空中露台...京城網紅打卡點

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▲▼老品牌專題,胡同,空中露台,北京（圖／記者任以芳攝）

▲北京老胡同空中露台，網紅熱門打卡點（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

坐在不同的屋頂上喝咖啡，成為京城網紅熱門打卡景點。位於前門大街附近網紅胡同咖啡館，老闆韋寒夜六年前率先打造北京的「露台經濟」，引起其他老胡同跟風。80後的韋寒夜接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，他表示，從小生長老胡同必須給予新生命活力，咖啡店向上延伸的構思，不只符合年輕人喝咖啡、拍照上傳社交媒體網紅現象，也能讓更多人重新認識胡同新面貌。

▲▼老品牌專題,胡同,空中露台,北京（圖／記者任以芳攝）

▲北京十分流行改胡同做餐飲或咖啡廳（圖／記者任以芳攝）

老胡同咖啡館
非假日午後，穿過彎曲巷弄，終於找到韋寒夜的胡同咖啡館，招牌不顯眼，推開門卻是另一個世界。爬滿藤蔓的老灰牆下，一樓幾乎滿座，往二樓網紅區走，小露台景色一片開闊，彷彿漫步在胡同屋頂，享受喝咖啡、拍照氛圍，經常有網紅來打卡。

▲▼老品牌專題,胡同,空中露台,北京（圖／記者任以芳攝）

▲北京老胡同空間小，向上延伸做露台可增加經營空間。（圖／記者任以芳攝）

創造這片天地的韋寒夜，名字很文青，80後北京青年，從小生長在胡同裡，對於過去生活擁有一份懷舊感，同時也對咖啡有莫名興趣和喜愛。大學期間半工半讀在咖啡店打工，畢業後在咖啡行業從業12年之久，累積實力後，他決定當自己的老闆，找來兩位志同道合夥伴宗旭和徐明，創立Berry Beans品牌。

▲▼北京,老品牌專題,胡同露台經濟。（圖／記者任以芳攝）

▲帶動胡同「露台經濟」的韋寒夜（右一）和兩位合夥人。（圖／翻攝 Berry Beans微信公眾號）

「露台經濟」創造胡同空間價值

韋寒夜選擇在老胡同開設咖啡館，畢竟空間有限，一樓座位加吧台可能只有18座位，很難達到盈利，原本差點放棄，當他走到胡同2樓勾起兒時生活在平方回憶。韋寒夜說，「我的理性的告訴，這東西掙不了錢，感性告訴我，這個地方讓我回到小時候，這是一個稀缺性的東西，首先計算它的經濟價值，北京二環內的平房就很少，必須想辦法增加空間。」於是，他成為北京第一人，創造胡同露台咖啡座位。

▼北京白塔寺附近網紅露台咖啡廳。（圖／記者任以芳攝）

▲▼老品牌專題,胡同,露台經濟。（圖／記者任以芳攝）

北京許多老胡同咖啡館也跟風「露台經濟」，高處遠望的視覺效果，讓客人邊喝咖啡，邊從高處凝視北京城另類小風光。一方面北京寸土寸金，街邊店面租金成本高，巷弄裡成本相對少，胡同的小空間就得向上延伸，爭取更多經營空間。北京知名景點五道營胡同、白塔寺附近胡同群都有類似露天咖啡館。

▼北京前門大街空中露天咖啡廳 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼老品牌專題,胡同,露台經濟。（圖／記者任以芳攝）

▲▼老品牌專題,胡同,空中露台,北京（圖／記者任以芳攝）

新經營模式與房東「共生」

回想創業過程，韋寒夜回憶，「初期經營處於打平狀態，合夥人和自己輪流排班幫忙也不領工資。」好不容易熬到第三年，大陸的社交媒體小紅書，大眾點評、抖音開始流行，透過網紅、消費者打卡宣傳，韋寒夜的露台咖啡一下子紅起來，很多日韓觀光客也來跟風打卡，咖啡店生意開始慢慢穩定。

▲▼老品牌專題,胡同,空中露台,北京（圖／記者任以芳攝）

▲大陸流行的「比例流水」促進改善房東與經營者長遠租賃關係。（圖／記者任以芳攝）

為了永續經營，韋寒夜選胡同也有用意，舉例他的咖啡館位於黃金觀光景點前門區，大馬路店租至少3、4萬一個月（單位：人民幣，同下），換算20萬台幣上。韋寒夜選租胡同裡降低成本，現在一個月租金1.5萬元加上人事開銷，大約近10萬台幣。

如何穩定租金？韋寒夜說，「我們要切比例流水給房東，比如，我們賣100塊錢切15%，賣10萬給1.5萬，賣20萬給3萬，這樣我賺錢他也賺錢。」與房東的「共生模式」在大陸很常見，除了防止變相漲價，也維持商圈和諧。如果商鋪因高租金退場，集體換新重新聚集人氣很難，加上疫情後大環境不好，房東也得考量長遠之路。

▲▼北京,老品牌專題,胡同露台經濟。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸一年千億人民幣咖啡市場商機。（圖／記者任以芳攝）

期盼「更開放」咖啡市

目前，大陸咖啡館商機快速興起，一年高達上千億人民幣市場商機。曾經去過台灣的韋寒夜也分享不同感受，他說，「台灣開店可以在店裡烘豆子、賣豆子，在吧台做三明治，不用通過這個工廠。但是，咖啡烘豆在大陸被視為輕工業，必須在工廠作業。」

韋寒夜解釋，「在那個時代沒有人會在店裡面烘豆，所以定規則的人是在那個時間點定的，不太利於現在我們這種經營。」希望未來政府可以做調整，跟國際品牌去競爭自己的咖啡品牌形象。大陸在比較難的情況下都能進入好狀態，期許開放後，咖啡市場競爭會更好。

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