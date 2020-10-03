中新建交30年　習近平：與新加坡共推高質量「一帶一路」

▲大陸國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

適逢大陸與新加坡建交30周年，大陸國家主席習近平3日與新加坡總統哈莉瑪互致賀電，同日，大陸國務院總理李克強也與新加坡總理李顯龍互致賀電。習近平指出，面對國際形勢風雲變幻，中新兩國要推進雙邊關係發展，，繼續以高質量共建「一帶一路」為主線，深化各領域務實合作。

事實上，新加坡於1965年獨立後，並未立即與中共政權建立外交關係，而是與台灣展開軍事合作，直至1970年代後，大陸施行改革開放，雙邊關係改善，直到1990年大陸與印尼復交後，中新雙方才正式建交。新加坡也是最後一個，與北京當局建交的東協創始成員國。

習近平表示，當今世界正經歷百年未有之大變局，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，各國面臨抗擊疫情和復蘇經濟的雙重挑戰。他說，中方願與新方共同努力，繼續以高質量共建「一帶一路」為主線，深化各領域務實合作，共同維護多邊主義和自由貿易，推動兩國關係取得更大發展，為地區和世界穩定繁榮作出積極貢獻。

李克強則對李顯龍說，中方願以兩國建交30週年為契機，堅持與時俱進、開拓創新，深化發展戰略對接；據央視報導，李顯龍回應，新方願同中方共同鞏固維繫當今世界的國際多邊架構，推動兩國關係邁上更高水平。

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