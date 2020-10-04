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邱于軒電話被灌爆！指定「嫩妹助理」服務　網歪樓：快邀入團隊

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▲▼近期有人假冒邱于軒服務處助理，行使不當行徑。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲近期有人假冒邱于軒服務處助理，行使不當行徑。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

網路詐騙盛行，竟也搭上政治人物！國民黨高雄市議員邱于軒接獲民眾檢舉，表示有人假冒服務團隊成員，行使不當行徑，沒想到她好意在臉書上提醒民眾，電話卻海量灌進她的服務專線，有人說要到服務處應徵志工，還有人要指定正妹助理服務，讓她直喊：「這感覺好難形容！算是被吃豆腐嗎？網路詐騙交友還是要注意啦！」

網路上傳出有女子在臉書工作經歷欄上註記「高雄市議員邱于軒員工」，不過大頭貼上卻是穿著清涼、露出凶狠事業線的照片，點開女子的基本資料顯示，居住在高雄市、現年22歲，感情狀況單身，個人簡介更放上LINE ID，讓人不禁懷疑，這真的是「議員助理」嗎？

▲▼近期有人假冒邱于軒服務處助理，行使不當行徑。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲近期有人假冒邱于軒服務處助理，行使不當行徑。（圖／記者許宥孺翻攝）

邱于軒表示，日前接獲熱心民眾檢舉，有人假冒服務團隊成員，行使不當行徑騙轉帳、騙點數，她已向轄區林園分局報案，她在臉書上貼出澄清文，呼籲民眾千萬不要受騙，沒想到底下網友卻大歪樓，讓她覺得又好氣又好笑。「這幾天，電話忽然超級多！有人說要來服務處坐坐！有人要來服務處應徵志工！有朋友打來要「正妹助理」服務！有同事說問這麼正的助理哪裡找！真讓我哭笑不得！」

▲▼邱于軒於許崑源靈堂前接受媒體訪問。（圖／記者張榮恩攝）

▲國民黨高雄市議員邱于軒。（圖／ETtoday資料照）

還有網友在底下留言，「不錯！美女助理」、「于軒大人有大量，趕快找到本人，邀請加入服務團隊，然後記得通知我。我一定每個禮拜都去服務處報到」、「大都色情媒介的啦～」、、「民之所欲，這告訴我們，請再追加一位俊男or美女助理，強化人氣！」、「于軒，有人用這種方式肯定你的能力！」，就連自家藍營議員曾俊傑都來朝聖，「員工也太美了吧」。

邱于軒無奈地說：「啊就真的沒這個人啦！難怪網路詐騙如此猖獗，真的讓我暈倒！有問題可撥網路詐騙專線165，老司機帶路，打擊犯罪，人人有責！」

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高雄國民黨邱于軒正妹助理服務處詐騙點數

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