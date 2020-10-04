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靈骨塔詐騙又來了　兩婦慘遭詐上千萬、房子遭變賣

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▲刑事局外觀。（圖／記者柳名耕攝）

▲刑事局對橫行全台的靈骨塔詐騙集團提出預警。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

近來靈骨塔詐騙集團橫行全台，刑事局4日中午提出預警！警方表示日前兩名家住北部的老婦人遭靈骨塔詐騙、騙走一輩子積蓄，詐騙手法都是誆稱可幫老人家販售手邊套牢的靈骨塔權狀，卻藉此以配套販售當幌子，誆騙當事人購買更多用不到的骨灰罈、殯葬周邊商品，高齡被害人損失逾千萬元新台幣！

警方表示，家住台北市的莊老太太日前接獲靈骨塔代銷人員電話，仲介為博取莊老太太的信任，向莊老太太宣稱自己可以幫忙墊付150萬元，另名業務員也表示可以幫忙140萬元完成交易，莊老太太一時聽信話術，便拿出積蓄770萬元交給李姓仲介購買所謂買家指定的殯葬商品，希望藉此完成交易。

但過了一段時間莊老太太發現對方失聯，向家人訴苦才發現自己慘遭詐騙集團毒手。2019年7月，另名年逾七旬的老太太在家中接到聲稱是靈骨塔買賣仲介商的來電，對方要求長者先交付塔位「過戶手續費」30萬元。

▲刑事局對靈骨塔詐騙手法提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局對靈骨塔詐騙手法提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

後來另名自稱地政事務所人員也現身老太太家中，表示塔位買賣成交將有龐大的「稅金」，如希望節稅，則必須有一筆額外的款項來「製造金流」，建議老太太可以利用貸款的名義製造金流。

老太太不疑有他將身分證、土地權狀、印鑑證明、印鑑章、存摺等諸多個人重要文件資料，全數交至詐騙集團手中，甚至將自有房地辦理最高限額抵押權設定等事宜。詐騙集團就以「預繳利息」、「代書費」、「增加金流」等諸多名目將老人家帳戶積蓄提領一空，等被害人無餘力償還貸款高額利息，詐騙集團再以抵押權人身分強制執行老太太的房地，被害人不僅一生積蓄全被搬空，連住家也被詐騙集團變賣。

警方指出，靈骨塔詐騙集團專門鎖定判斷力弱、但財力相對雄厚的獨居老人行騙，因老人家長期獨處，甚少與外界溝通，遭到詐騙容易傾家蕩產，警方呼籲民眾若有長輩獨居需定期關心，若有不明人士上門推銷可報警求助，避免類似詐騙案件發生。

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