典寶溪黑了！遭傾倒廢棄物　韓國瑜子弟兵轟高市府鬆散：邁擱騙

▲國民黨高雄市議員宋立彬接獲民眾檢舉，典寶溪河床遭傾倒疑有毒廢棄物。（圖／翻攝自Facebook／宋立彬）

記者許宥孺／高雄報導

中秋連假，竟有人趁機傾倒廢棄物！國民黨高雄市議員宋立彬日前接獲民眾檢舉，表示典寶溪河床疑似遭惡意偷倒有毒廢棄物，因此立即通報環保局到場處理，若經證實廢棄物為有害物質，恐跟著雨水流入河川毒害環境。他也批評，高雄近期乙烯外洩、治安事件頻傳，種種社會事件顯示市府螺絲鬆散，「邁哥的緊、緊、緊已成為口號而已」。

▲▼鳳雄段遭非法棄置廢棄物。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄環保局證實，中秋連假期間，分別在1日和2日，接獲燕巢區鳳雄段、興龍段兩處相近的土地遭非法棄置廢棄物陳情案。鳳雄段現場發現該土地遭人非法棄置廢棄車座椅、儀表板廢塑膠、廢金屬等汽車廢棄物，約20噸；另有約10幾袋太空包廢棄物，為避免天候降雨產生二次污染，環保局當場以帆布覆蓋，做初步應變，並採集3瓶樣品送驗。

環保局說，2日興龍段棄置現場，遭人非法棄置鳳雄段相同的汽車廢棄物，約10噸，疑為同一行為人所為，兩棄置現場周遭並無住家，廢棄物未產生異味，初判尚無立即危害。

▲▼廢棄物遭傾倒在典寶溪旁。（圖／翻攝自Facebook／宋立彬）

前高雄市長韓國瑜的子弟兵、國民黨高雄市議員宋立彬表示，中秋節當天有民眾檢舉，燕巢鳳雄里國道10號下方的典寶溪河床，疑似遭惡意偷倒有毒廢棄物，他和鳳雄里陳明發里長立即到場了解，並立即聯繫通報環保局與警察局前來處理。環保局初步研判廢棄物疑似為鋁渣和汽機車廢品、廢油等，若經調查證實廢棄物為有害物質，這些有害物質恐怕跟著雨水流入河川內，恐毒害環境。

宋立彬也批評，高雄近期乙烯外洩與治安事件頻傳，以及空氣環境品質亮起紅燈，「種種社會事件顯現市府的螺絲明顯鬆散，邁哥的緊、緊、緊已成為口號而已」。

▲興隆段遭非法棄置廢棄物。（圖／記者許宥孺翻攝）

環保局表示，該行為人未依規定申請相關清理廢棄物之許可且任意棄置，已違反廢棄物清理法第41條及46條規定，將處新臺幣6萬至30萬元以下罰鍰，並移送司法機關進行偵辦，刑事罰則可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金。

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