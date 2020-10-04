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隋棠任《蝴蝶朵朵》講師　推廣「防熟人性侵」！國小拒出借理由曝

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記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

時代力量高雄市議員林于凱接獲陳情，一名家長向他控訴，就讀光武國小的女兒，日前在學校圖書館借閱《蝴蝶朵朵》繪本，沒想到志工以「小朋友不能自己借閱」為由，拒絕出借給她，因此回家後向家長抱怨「圖書館不借書給我」，家長認為校方作法「太保守」，對此，校方則表示，因該本書附有指導手手冊，敘明共讀繪本之後，與孩子進行完整對話，老師藉此教導孩子保護自己。

▲隋棠擔任《蝴蝶朵朵》種籽講師，到偏鄉小學宣導防治性侵害。（圖／翻攝自facebook／隋棠 Sonia Sui）

▲隋棠擔任《蝴蝶朵朵》種籽講師，到偏鄉小學宣導防治性侵害。（圖／翻攝自facebook／隋棠 Sonia Sui）

▲▼時代力量智庫針對高雄市長韓國瑜罷免案公布民調,時代力量高雄市議員林于凱。（圖／記者李毓康攝）

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▲時代力量高雄市議員林于凱。（圖／記者李毓康攝）

林于凱指出，《蝴蝶朵朵》繪本內容講的是小朋友在成長過程中，可能面對的情境，包含被不當對待、不舒服的感覺，小朋友要勇敢講出來保護自己，內容並沒有說小朋友不能讀，好的折衷作法，是把部分繪本放在學童可借閱的專區，部分保留在教師指定教材專區，兼顧雙方需求。

林于凱表示，向光武國小求證後，校方說，《蝴蝶朵朵》繪本是屬於教師教材，所以只有教師能夠借閱，如果小朋友要自己閱讀的話，恐怕沒有辦法。而針對《蝴蝶朵朵》繪本一書內容，林于則認為，「老師陪同閱讀更好，老師沒有陪同閱讀的情況下，小朋友自行理解故事內容，也是沒有問題的」。

▲高雄市三民區光武國小。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市三民區光武國小。（圖／記者吳世龍攝）

光武國小則透過教育局說明，該本書因老師向學校反映建議採買，學校採買1本，目前為教師用書，放置學校圖書館教師專用區，「該本書附有應用指導手冊，敘明共讀繪本之後，與孩子進行完整的對話與討論」，學生借閲該本書，學校依循閲讀指導手冊，可向導師反映，老師能藉此適時引導學生，以及教導孩子保護自己等相關議題討論。

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