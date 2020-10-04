滅火器金曲抱獎！陳其邁傳訊賀「等你回來」　楊大正暖喊：愛你

▲第31屆金曲獎最佳樂團獎滅火器。（圖／攝影中心攝）

記者許宥孺／高雄報導

滅火器樂團出道20年，3日終於在金曲獎抱回最佳樂團獎。和主唱楊大正交情甚篤的高雄市長陳其邁，在第一時間得知消息後，隨即傳訊給主唱楊大正道賀，楊大正也直喊：「愛你！」兩人的好感情不在話下。

滅火器主唱楊大正和高雄市長陳其邁交情甚篤，在陳其邁參選期間曾和立委林昶佐參觀到大港橋，討論「大港開唱」復辦辦法，而罷韓期間，滅火器更數度透過直播，呼籲高雄人回家投票，也寫歌力挺罷韓。滅火器今年迎接出道20年，日前才宣布，年底要在高雄舉辦20週年演唱會，今天迎來第一座金曲獎最佳樂團獎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市長陳其邁和滅火器樂團頗有交情。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

高雄市長陳其邁第一時間得知滅火器獲獎消息後，隨即在臉書上道賀，「就在剛剛Line恭喜大正，他回答：『愛你！』」陳其邁說，這是滅火器最佳的生日禮物，也讓他們終於能向16歲的自己抬頭挺胸。

陳其邁表示，滅火器不僅是高雄之光，而且常常描寫很多，不管是台灣人或者是在他的人生過程，對本土的熱愛，都非常觸動人心，尤其他已經準備要回高雄，我也特別歡迎他們能夠回到自己的故鄉打拼，

陳其邁透露，「我昨天第一時間打給他，他應該還在金曲獎現場，我就說恭喜，阿正就回我說『愛你』，我說，『我等你回來』，很開心他們能夠獲獎，實至名歸，也是給他們最大的一個肯定，非常恭喜他們。」

【更多新聞】

隋棠任《蝴蝶朵朵》講師 推廣「防熟人性侵」！國小拒出借理由曝

咖啡被丟「嚼過口香糖」 女苦主攜原味杯現身：她還看著我喝完

奧迪A7男起步超車路殺2機車3傷 女哀嚎見骨...他冷漠抽菸

縣府包船助返鄉！抵金門遇8級浪「吐一波」還被丟包...超火大