咖啡被丟「嚼過口香糖」　女苦主攜原味杯現身：她還看著我喝完

記者許宥孺／高雄報導

「這社會怎麼了？真是無奇不有。」高雄一名蔡姓女子在臉書《爆料公社》抱怨，說3日下午她到超商裡喝咖啡等人，過程中放著咖啡到店外講電話，後來又進到超商把咖啡喝完，卻發現杯底有一塊嚼過的口香糖，讓她非常傻眼，經店家協助調閱監視器後，發現是一名女顧客所為，直言此舉「非常可惡」，已經到派出所備案。

▲蔡姓女子咖啡喝到一半，竟被丟擲嚼過的口香糖。（圖／記者許宥孺攝）

實在是氣不過！女子出面接受媒體訪問，表示3日下午4點左右，到超商買了一杯熱咖啡，邊喝邊等朋友，過程中接到電，怕影響到店裡其他顧客，所以把手機拿到店外面講，後來想到咖啡還放在店內的桌子上，就進到超商把熱咖啡拿出來喝，後來朋友來了，她就把剩餘的半杯咖啡都喝掉，這才發現，杯底居然被丟了一塊嚼過的口香糖。

▲蔡姓女子咖啡喝到一半，竟被丟擲嚼過的口香糖。（圖／記者許宥孺攝）

女子說，因為常來這家超商，非常相信這間店的咖啡沒有問題，不過當下還是先詢問櫃台，「這是什麼？」店員看過後，猜測是口香糖，她認為，「應該沒有人這麼惡劣吧？」而店員也熱心地協助調閱監視器，發現就是坐在店內的一名女顧客把口香糖丟在她的杯子裡，「她看著我把咖啡拿走，可是她並沒有告訴我，裡面有丟了嚼過的口香糖，後來我走出來坐在店外，她還在店裡面看著我把咖啡拿起來喝，也都沒有告訴我」。

女子表示，監視器畫面清楚地拍到那名女顧客的動作，「她嚼過的口香糖，就這樣丟到我的咖啡杯裡面」，直呼：「很想吐！很反胃！」、「吃著別人的口水，也不知道她有什麼傳染病？尤其在這疫情敏感的時間，這行為真的很不可取！如果她真的是不小心，以為是可以丟垃圾的，那當下也要告知我，而且要吐口香糖的話，旁邊就有垃圾桶了。」

▲女子保留相關證據，不排除未來要提告。（圖／記者許宥孺攝）

「我覺得她是故意的！」女子認為，從監視器畫面來看，這名女顧客的行為非常純熟，應該是慣犯，員警則是跟她說，如果覺得有疑慮的話，建議可以到醫院採檢，至於是否提告，也要找到當事人，否則也只能自認倒楣，而且咖啡喝完了，也不構成毀損罪。

警方表示，經調閱監視器後，目前正協尋該名丟擲口香糖的女顧客，如果確實為女顧客所為，將以刑法毀損罪做受理，至於蔡姓女子表示，5日將到醫院做新冠肺炎自費採檢，如確實有該行為而受傳染，將依權責函報主管機關進行裁罰。

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