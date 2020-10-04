左營分局肌力館美麗焦點　「霹靂嬌娃」鍛鍊體魄靠這招！

記者黃子倩／高雄報導

現代人工作壓力大，而運動可以適當的釋放壓力，在高雄左營分局工作的警察，因為有9樓的肌力館，對於男女警來說都很便利，這也成了他們常去的「舒壓聖地」，像是在左營交通分隊工作的尹齡玉，儘管已經是兩個孩子的媽，身上卻幾乎絲毫看不出贅肉，四肢十分纖細，另一位同樣在左營分局服務的偵查隊謝雨軒，為了考上騎警隊，從今年2月開始到肌力館密集集訓，最後如願考上，也很感謝肌力館，帶給她的便利。

▲高雄正妹女警勤練健身、維持身材體力。（圖／記者黃子倩翻攝）

親自走一趟，位在左營分局九樓的肌力館，會發現這裡內部有啞鈴、心肺訓練用的器材，還有一系列的重訓器材，儘管女警對於重訓鍊肌肉可能比較沒有經驗，在現場也有不少學長、學弟可以「直接教學」，如此一來，不僅可以達到紓壓、練肌力的效果，還不容易受傷。

▲高雄女警尹齡玉維持一週運動三次，維持良好體態。（圖／記者黃子倩攝）

而本身在交通分隊工作的尹齡玉說，她維持身材的方式，就是一週運動3次，最旁常常利用慢跑的方式，訓練自己的心肺功能，要不然就是跑跑步機、舉啞鈴，甚至假日的休閒時光，也會帶著孩子到公園打打羽毛球，盡量利用空閒時間讓自己「動起來」，以維持苗條纖細的好身材。

▲在偵查隊服務的謝雨軒今年開始勤練重訓。（圖／記者黃子倩攝）

而在偵查隊服務的謝雨軒，則是從去年開始接觸重訓，今年農曆年後開始密集訓練，熱愛馬術的她，希望能考上騎警隊，也期望運動能讓自己線條好看，平常除了深蹲、硬舉，槓鈴划船還有下拉式滑輪的項目都有涉略，對她而言，左營肌力館最好的地方除了便利外，就是在熟悉的地方運動，可以讓疫情期間健身的她更安心。

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