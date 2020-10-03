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敗選怪風水？國民黨門前石獅「眼珠被挖」　二樓清空恐「攔腰煞」

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▲▼國民黨,國民黨部,國民黨中央,八德路。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨中央黨部大門。（ETtoday新聞雲資料照）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨中央黨部風水問題頻傳，近日再被發現，除了國民黨大樓風水路沖，黨部大門前兩隻鎮煞的石獅子「有眼無珠」，中常委江碩平已經將請來師傅補上。此外，命理師也警告，二樓清空恐會有「攔腰斬」煞氣。

江碩平表示，贊同黨主席江啟臣的搬遷計畫，主要是認為位於八德路2段的中央黨部大樓風水不佳，黨主席辦公室路沖，才會造成「歷任主席都失敗」，大門前的一對石獅子眼珠不知何時被挖走了，形成「有眼無珠」的情況，會造成國民黨看不到未來方向。

江碩平受訪表示，因為國民黨的主席在這4年以來，從馬英九換到洪秀柱，再從洪秀柱換到吳敦義，從吳敦義換到現在的江啟臣，所以這四年主席的更換，更動得太厲害，裝上去以後也許會更好一點。

江碩平表示，石獅子眼珠已由辦公室同仁協助從新北市八里請來師傅打磨兩對眼珠，之後相信黨運就能前途無量，期盼國民黨未來有光；至於三支旗桿，這建議由黨部前廣場東側搬至西側，不要插在主席辦公室前面就好。

江碩平也指出，不只石獅子有眼無珠，大樓內部風水也要改，江啟臣有意將2樓的文傳會及組發會搬到4樓、1樓以及B1，也被命理家提醒，將2樓清空恐會有「攔腰斬」煞氣，警告千萬不要這樣做。

江碩平說，他們不是迷信，可是姑且信之，搬家是好事，可是搬家一定把地理風水看好。對此，江啟臣則認為，風水見仁見智，使用跟財務才是問題。他也澄清搬遷主因是為節省辦公室成本。國民黨的問題，恐怕不是風水就能解決，那麼簡單。

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