足感心！桃園越配學習第二專長　護理之家為老人「健甲」

▲桃園越配學第二專長，護理之家為老人「健甲」。（圖／第二專長協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「真多謝，您們實在足感心！」桃園市第二專長發展協會舉辦「甲」面女超人出擊-專業技能培訓與關懷社會計畫課程，參與的學員有近7成為越籍新住民，3日於課程最後一堂課，到中敏護理之家，為老人進行「健甲實做與關懷」，越籍配偶陳氏輕說，隻身一人遠嫁來台感謝夫家的愛，因此她學習專業技能，以感恩之心，回饋桃園。

▲市議員彭俊豪(左一)和第二專長發展協會理事長梁淑貞、桃園市越配權益促進會理事長阮慶漓(後排右二、一)都參與健甲實做與關懷。（圖／第二專長協會提供）



桃園市第二專長發展協會理事長梁淑貞指出，在競爭力強、求新求變的大環境，第二專長的增強，有助自信的建立；由於台灣已進入高齡化，根據了解，65歲以上的長者，許多有足部問題，卻長期遭到忽略，為了健康促進和預防相關症狀惡化，避免老人「正式的走向失能」，該協會於9月初，獲桃園市婦女發展中心、桃園市越配權益促進會等社團協助，開辦「甲」面女超人出擊-專業技能培訓與關懷社會計畫課程。

▲▼桃園越配學第二專長，護理之家為老人「健甲」。（圖／第二專長協會提供）



參與該課程的20多位的學員，有7成都是越籍配偶，她們對於課程內容有：老人足部照護、足部和手部理論、基礎護理和保養實務操作等，認為相當實際，學習該一專業，可以為自己和家人的健康保養加分，因此格外用心學習。

▲頒發結業証書。（圖／第二專長協會提供）

3日是課程的最後一堂課，由梁淑貞老師及桃園市越配權益促進會理事長阮慶漓帶領學員，到中敏護理之家，為老人進行包括修剪手部和足部指甲及護理的「健甲實做與關懷」活動，讓老人身心舒適，活動結束後於桃園市越配權益促進會會址頒發結業証書。包括：桃園市議員彭俊豪、社會局魏劍凜先生皆到場關懷。

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