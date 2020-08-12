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暖夫推輪椅妻散步遇劫！站斑馬線突被撞飛1死1重傷　女駕駛冷回：沒看到

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▲林男11日下午推著坐輪椅的妻子劉女過馬路，突遭樓女開車撞擊，劉女傷重不治。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲車禍造成樓女車輛右前車頭凹陷。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市林姓老翁11日下午前往南屯區某護理之家探望劉姓妻子，林推著乘坐輪椅的妻子於附近散步完後，欲返回護理之家，未料在準備過馬路時，突遭樓姓女子開車撞擊，致使劉女頭部受到重創，送醫搶救仍傷重不治，林男目前仍在醫院急救。警方獲報到場，樓女辯稱「沒看到」，警方初判樓女疑未注意車前狀況釀禍，全案暫依過失致死罪偵辦，警方12日報請檢察官相驗，以釐清死因。

台中市第四警分局交通隊表示，林男（74歲）11日下午2時許，手推輪椅與妻子劉女（71歲）站在永春東路右側行人穿越線，欲過馬路返回護理之家時，遭駕駛自小客沿永春東路外側車道行駛的樓女（56歲）撞擊，第四分局交通隊及南屯派出所獲報後即到場處理。

據悉，劉女住在南屯區永春東路某護理之家，其丈夫林男昨日下午前往護理之家探望她，並推著乘坐輪椅的劉女在附近散步，結束後2人欲返回護理之家，未料就在離護理之家僅30公尺遠、在對街等待過馬路的時候，就遭到樓女車輛撞擊，車禍造成樓女車輛右前車頭凹陷，劉女頭部受到重創，經送往中山醫院搶救，仍不幸於同日下午4時53分許宣告不治，林男頭部也同樣受到重傷，還在醫院急救。

▲林男11日下午推著坐輪椅的妻子劉女過馬路，突遭樓女開車撞擊，劉女傷重不治。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼林男11日下午推著坐輪椅的妻子劉女過馬路，突遭樓女開車撞擊，劉女傷重不治。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲林男11日下午推著坐輪椅的妻子劉女過馬路，突遭樓女開車撞擊，劉女傷重不治。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方到場後，樓女向警辯稱沒看到2人才會撞上，警方初判肇因為樓女未注意車前狀況，經測酒精濃度為零。警方12日報警檢察官相驗，並勘驗樓女行車紀錄器影像，以釐清案情。全案暫依過失致死罪偵辦。

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