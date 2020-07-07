花生捲冰淇淋！花醫護理之家下午茶　阿公阿嬤最懷念這一味

▲花生捲冰淇淋登場，阿公阿嬤眉開眼笑直説「超懷念這一味」。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

炎熱的7月天，衛生福利部花蓮醫院院長楊南屏率領工作同仁，和院內護理之家長者6日下午共進下午茶點心，與住民共度歡樂消暑時光，當活動主軸「快樂點心--我愛花生捲冰淇淋」登場，阿公阿嬤眉開眼笑直説：「超懷念這一味」。

部花附設護理之家為了讓長者歡喜享用點心，特與營養科合作，安排到院實習生6人，分別來自中山醫學院、輔大、師大等校營養科學生，準備長輩午後快樂點心，活動開始實習生先以一曲歡樂熱鬧的英文老歌「can't stop the feeling」熱舞炒熱全場氣氛，接著安排長輩比賽吹太空泡泡，10元二支的太空氣球，一根吸管黏些黃色軟膠，就能吹出各式各樣大泡泡，便宜又好玩讓長輩愛不釋手，除了懷舊也訓練肺活量。

▲比賽吹太空泡泡，除了懷舊也訓練肺活量。

接著即為活動主軸「快樂點心--我愛花生捲冰淇淋」登場，長輩們親手將香香酥酥的花生粉，加上冰冰涼涼的小美冰淇淋，包進傳統潤餅皮內，還有越南河粉皮可選擇，口感更柔軟更冰涼，阿公、阿媽都說：「超懷念這一味」。住民在營養師及工作人員的引導下，順利完成一捲捲美味，阿公阿嬤們大口吃著消暑點心，一邊對著視訊向親友訴說，我們也有吃下午茶喔，雖然防疫無法與親友一起，對著視訊一樣開心滿足。

院長楊南屏偕同護理之家工作同仁、營養師及實習學生們的協助下，引領住民在交誼廳享受歡樂下午茶時光，讓爺爺奶奶們能感受到愉快的氛圍，也感受到花蓮醫院的用心與愛心。花蓮醫院楊院長表示，該院護理之家連續二年督訪成績為優等，工作同仁用心耐心專業，持續提供長輩最好的照顧。

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