▲嘉義縣護理之家防疫應變演練 強化住民安全 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為防範照護機構住民感染嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)，嘉義縣衛生局前往中埔鄉督導大德護理之家進行實地防疫應變演練，模擬機構若出現確診病例後，其他住民疏散、隔離及後送就醫，確保住民與工作人員的安全，避免防疫破口。

嘉義縣護理之家共有15家，機構內的住民大多是失能、多重慢性病者，如果感染嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)，其重症風險高於一般人，因此必須加強防範。衛生局針對嘉義縣護理之家已進行2次輔導訪查，並把訪客、住民、工作人員的健康管理、環境清潔消毒及分流、分層照護均納入評核重點；並在3月23日公告住宿型機構全面禁止探訪，期望讓照護風險降到最低。

▲嘉義縣護理之家防疫應變演練 強化住民安全 。（圖／記者翁伊森翻攝）

大德護理之家配合國家防疫指揮中心進行防疫實地演練，邀請衛生福利部疾病管制署南區分署技正林建生、大林慈濟醫院急診部長李宜恭，及嘉義長庚醫院感染科主任王盈翔協助指導。依分區照顧原則，進行分流、動線管制，避免人員跨區服務；演練情境設定包含機構內尚無確定病例，但可能有居家隔離、居家檢疫、自主健康管理的個案；機構內發生1名確定病例；機構內發生2名以上確定病例，進行相關防護及措施。

機構針對被感染者送醫收治、健康住民就地安置隔離，規劃照護人力與環境消毒，衛生局另外依照機構住民後送需求，協助調度其他機構床位與人力支援，提升網絡防疫應變與合作。

衛生局代理局長趙紋華表示，整體防疫需大家共同配合，無論是醫療或照護機構，都應各自堅守崗位、加強防範，以降低疫情事件發生時的感染風險與傷害。

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