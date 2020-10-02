「天然木瓜牛奶」論壇約壞...他一看秒奔！手剛往下摸　結局反轉

▲阿宏、阿義媒介女子為不特定男客進行性交易，被依法判刑。（圖／示意圖，無關本案／翻攝pakutaso）

記者林昱萱／桃園報導

一名男子「阿宏」（化名）是一間養生館負責人，但他卻與另名男子「阿義」（化名）找人到網路上張貼性交易訊息，並找來女子「小花」（化名）為不特定男客進行全套性交易。對此，桃園地院審理後，分別依法判阿宏、阿義5月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿宏是某間養生館負責人，但他卻與阿義，基於意圖使成年女子與他人為性交行為，而媒介、容留之犯意聯絡，由阿宏提供性交易場所，並找人在論壇上張貼「小隻馬天然木瓜牛奶，驚爆你的視覺感受」同時還留下了LINE聯絡方式，以此讓小花與不特定男客從事全套性交易。

此外，阿宏、阿義、小花也約定好，按摩的消費方式為60分鐘1500元，其中由阿宏分得500元、阿義150元，其餘則歸小花所有，而全套性交易費用，雖然只歸小花所有，但阿宏、阿義卻仍是有獲得營業之利益。

養生館的詭異營業方式，引起警方懷疑，因此喬裝成男客，假意到該處進行性交易，等到小花開始觸碰警方的生殖器，並詢問對方是否要進行全套性交易時，警方便立即表明身分。

對此，法官認為，阿宏、阿義容留成年女子在養生館內從事性交易，藉此從中牟利、助長社會風氣，有害社會善良風俗，所為實不足取，考量兩人的智識程度、家庭經濟狀況等後，分別依犯圖利容留性交罪，判處5月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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