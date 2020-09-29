房子被法拍又揹卡債...離婚女「靠這招賺錢」一次拿400！下場超慘

▲阿桃被依法判4月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自pixabay）

記者林昱萱／雲林報導

雲林一名女子「阿桃」（化名）將一間套房租給女子「花花」（化名），讓對方將房間作為性交易之場所，而花花每次進行性交易，阿桃都會從中收取傭金。對此，法官審理後，依法判她徒4月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿桃基於意圖使女子與他人為性交行為，而容留以營利之犯意，將雲林某間房子的2樓2號房，租給花花作為從事全套性交易的場所，讓對方可以在該處與不特定男客，以每次1300元之價格從事性交易。另外，每次性交易後，花花可得其中的900元，其餘400元則歸阿桃所有。

阿桃剛將該處租給花花沒多久後，隨即遭到警方查獲，而警方前往搜索時，花花也恰好與某男客性交易到一半，當場人贓俱獲。對此，阿桃於警訊、偵訊、法院審理時，均對案情坦承不諱。對此，法官認為，阿桃不思以正途賺取生活所需，竟容留成年女子與他人為性交行為以牟利，有害社會善良風氣，所為實屬不該。

不過，法官也念及阿桃犯後坦承犯行，態度尚可，且僅容留花花一人，外加上阿阿桃僅有國中肄業智識程度、離婚、收入不佳、原有的房地因為沒繳清房貸，也遭到法院拍賣，且身上還有卡債、房貸，在考量其生活、家庭狀況後，依圖利容留性交罪判她4月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。