狗媽媽「挖洞造墳」親自蓋土　趴坐寶貝汪墓前…失魂守喪數小時

▲菲律賓一隻傷心的狗媽媽為自己死去的孩子挖墳下葬。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

記者張寧倢/綜合報導

菲律賓邦阿西楠省(Pangasinan)一隻名叫貝蒂的狗媽媽為自己死去的小狗,在土地挖洞作為墳墓,妥善埋葬後,還躺臥在小狗狗安息的土堆上面數小時。主人表示,這已經不是貝蒂第一次這麼做了,去年她也曾對另一隻幼犬做同樣的行為。

據《太陽報》報導,住在邦阿西楠省的主人愛麗瑪(Lenny Rose Ellema)15日在自家後院紀錄下4歲狗狗貝蒂挖墳墓的悲傷情景。影片可以看見,貝蒂的兩隻前腳與嘴巴並用,在平坦的土地上,挖出一個深度足以放進她死去的幼犬的凹洞,看起來十分地賣力。

愛麗瑪表示,「我試著把狗寶寶帶走,但她不讓我這麼做,所以我就把牠們留在那裡,直到貝蒂準備好埋葬牠。」貝蒂將已經喪生的小狗狗扔進洞裡,再用泥土覆蓋,就像是在為牠下葬一樣,然後躺在寶寶的墳墓上好幾個小時。

WATCH: This video shows a mother dog shoveling dirt into a grave, as she buries her dead puppy in Binmaley, Pangasinan on Wednesday.



Pet owner Lenny Rose Ellema said that her three-year-old Askal Bettie has lost a newborn for the third time. pic.twitter.com/Fwn5kRhaSG