狗媽媽「挖洞造墳」親自蓋土　趴坐寶貝汪墓前…失魂守喪數小時

▲菲律賓一隻傷心的狗媽媽為自己死去的孩子挖墳下葬。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／綜合報導

菲律賓邦阿西楠省（Pangasinan）一隻名叫貝蒂的狗媽媽為自己死去的小狗，在土地挖洞作為墳墓，妥善埋葬後，還躺臥在小狗狗安息的土堆上面數小時。主人表示，這已經不是貝蒂第一次這麼做了，去年她也曾對另一隻幼犬做同樣的行為。

據《太陽報》報導，住在邦阿西楠省的主人愛麗瑪（Lenny Rose Ellema）15日在自家後院紀錄下4歲狗狗貝蒂挖墳墓的悲傷情景。影片可以看見，貝蒂的兩隻前腳與嘴巴並用，在平坦的土地上，挖出一個深度足以放進她死去的幼犬的凹洞，看起來十分地賣力。

愛麗瑪表示，「我試著把狗寶寶帶走，但她不讓我這麼做，所以我就把牠們留在那裡，直到貝蒂準備好埋葬牠。」貝蒂將已經喪生的小狗狗扔進洞裡，再用泥土覆蓋，就像是在為牠下葬一樣，然後躺在寶寶的墳墓上好幾個小時。

WATCH: This video shows a mother dog shoveling dirt into a grave, as she buries her dead puppy in Binmaley, Pangasinan on Wednesday.



Pet owner Lenny Rose Ellema said that her three-year-old Askal Bettie has lost a newborn for the third time. pic.twitter.com/Fwn5kRhaSG — The Philippine Star (@PhilippineStar) September 17, 2020

愛麗瑪補充，在小狗狗被埋葬之前，貝蒂試圖透過餵食來讓牠「復活」，但牠始終沒有醒來，幾個小時之後貝蒂才放棄搶救她的孩子，並將小狗埋在了後院地下。

愛麗瑪說，幾天後貝蒂已經恢復了平時的快樂模樣，也能照顧她其他的小狗寶寶，事實上，貝蒂在生上一胎時也有幾隻狗寶寶不幸夭折，「我們沒有訓練她這樣做，但當她去年第一次對小狗狗這樣做（埋葬）的時候，我們都很驚訝，貝蒂是一隻特別的狗。」

報導指出，根據美國犬業俱樂部說法，有幾項研究證明，狗會為牠的這些親密的狗夥伴傷心。動物行為學家伯奇（Mary Burch）博士也表示，無論是狗還是人，悲傷的跡象都是一樣的。」

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