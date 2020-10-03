菲律賓男中秋遊小琉球「強抱海龜」！民眾錄影檢舉　海巡火速查辦

記者陳崑福／屏東報導

一名菲律賓籍移工利用中秋連假，偕同友人到小琉球旅遊，3日上午被民眾拍下撲抱海龜影片，海巡人員獲報，根據影片長相及穿著，迅速在花瓶岩找到該名男子，調查後依違反野生動物保育法函送屏東地檢署偵辦。

▲海巡署第5岸巡隊查獲菲籍移工撲抱海龜，調查後送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼帶回調查送辦。

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所於今日上午8點接獲民眾報案稱：「於小琉球花瓶岩岸際疑似有外國遊客觸摸海龜。」，並由報案民眾提供一段影片佐證。

海巡人員檢視該影像畫面，可明顯看出該名遊客有撲抱海龜情況，並發現案發地點在小琉球花瓶岩岸際，立即趕往找人，很快找到與影片中騷擾海龜衣著特徵相符的45歲菲律賓籍遊客，隨即將其帶回調查。

據悉，該菲籍遊客，係外籍移工，利用中秋連假偕友人一同至小琉球遊玩，也承認撲抱海龜，但不知這種行為觸法，訊後依法送辦。

第5岸巡隊表示，小琉球地區已是台灣著名保育類海龜棲息地，從小琉球的交通船上撥放的宣導影片，到島上各個沙灘豎立的保育宣導標誌，屢次宣導民眾切勿違法觸摸、騷擾海龜，然事件仍層出不窮，今年迄今，已發生10起類似事件，呼籲面對野生動物應把握三不原則「不接觸、不干擾、不餵食」，以免被罰，共同守護台灣珍貴的海洋野生動物。

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