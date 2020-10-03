防範登革熱疫情擴散　桃園區各里佈設800多個「病媒蚊誘卵桶」

▲防範登革熱疫情擴散，桃園區各里佈設「病媒蚊誘卵桶」。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為防範登革熱疫情擴散，桃園市環保局與國衛院蚊媒傳染病防治中心合作，已優先於桃園區各里佈設「病媒蚊誘卵桶」約計800多個，用來監測各里病媒蚊數量，希望透過風險管理的概念，針對疫情可能傳播的地區加強孳生源清除及噴藥消毒以利精準防疫，阻斷疫情傳播風險。

▲防範登革熱疫情擴散，桃園區各里佈設「病媒蚊誘卵桶」。（圖／環保局提供）

環保局表示，該局與國衛院蚊媒防治中心合作，由該中心的研究員黃旌集博士協助訓練清潔大隊各區中隊的稽查員，辦理誘卵桶組裝、監測點位佈設、蚊蟲卵的判別等教育訓練，目前首波已培訓60位防疫稽查員，並且以桃園區為主，目前開始佈桶執行病媒蚊監測工作。

環保局表示，誘卵桶為一個黑色的小圓桶，其中置放少量的水及蘇力菌，並於桶壁鋪設誘卵紙(擦手紙)且做好編號，因為蚊子喜歡在有水的環境產卵，所以稽查人員每周必須前往收桶，觀測桶中是否有病媒蚊或蟲卵，如果有就屬陽性容器；此外也必須一一細數誘卵紙上的卵數，其後換上新的誘卵紙，進行下一週的監測。

目前環保局已於桃園區每里先就地理位置，以九宮格的方式平均設置10個誘卵桶，並以每週的誘卵桶陽性率與卵數雙指標呈現登革熱病媒蚊風險的高低。其中，當誘卵桶陽性率超過60%且全里各桶總卵數超過500顆時，則屬蚊子聚集的高風險地區，需要妥善加強清除積水容器避免病媒蚊孳生。目前第一波佈設誘卵桶的地區為桃園區全區與龜山、蘆竹等病例居住地或活動地，明年環保局也規劃要在全市廣佈誘卵桶監測，一發現風險較高時就加強清理孳生源，降低病媒蚊孳生與疫情傳播機率。

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