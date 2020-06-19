快把握機會　桃園機車汰舊換新加碼補助最後倒數

▲桃園機車汰舊換新加碼補助，最後倒數。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

快把握機會！桃園機車汰舊換新加碼補助名額尚剩千人。市府環保局指出，「2020年桃園市機車汰舊換新補助計畫」提供限額15,000名加碼補助，截至18日符合機車汰舊換新補助資格並申請已接近14,000名，加碼補助數量已進入最後倒數，有老舊機車欲汰換之市民把握機會，儘速提出申請。

環保局19日表示，2020年行政院環境保護署補助機車汰舊換新最高新臺幣5,000元，桃園市政府為鼓勵老舊車輛加速汰換，加碼補助市民申請機車汰舊換新補助最高新臺幣9,000元，限量15,000名；加碼補助市民申請新購電動二輪車補助最高新臺幣6,000元，限量10,000名；如申請人符合中低收入戶及復興區補助資格者，再加碼補助10,000元，限量500名。

經環保局統計截至6月18日，機車汰舊換新補助已申請13,405名，餘1,595名；新購電動二輪車補助已申請2,603名，餘7,397名；中低收入戶及復興區補助已申請55名，餘445名，加碼補助數量有限，有老舊機車欲汰換之市民把握機會，至「桃園市低碳運具補助線上申辦審查系統」，儘速提出申請。

環保局表示，如經審查發現有不符加碼補助資格，該名額將往後順延遞補。如加碼補助名額滿額後，仍可核發環保署汰舊換新補助款新臺幣5,000元。

・隨手拍都是美照