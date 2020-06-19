　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

快把握機會　桃園機車汰舊換新加碼補助最後倒數

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園機車汰舊換新加碼補助，最後倒數。（圖／環保局提供）

▲桃園機車汰舊換新加碼補助，最後倒數。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

快把握機會！桃園機車汰舊換新加碼補助名額尚剩千人。市府環保局指出，「2020年桃園市機車汰舊換新補助計畫」提供限額15,000名加碼補助，截至18日符合機車汰舊換新補助資格並申請已接近14,000名，加碼補助數量已進入最後倒數，有老舊機車欲汰換之市民把握機會，儘速提出申請。

環保局19日表示，2020年行政院環境保護署補助機車汰舊換新最高新臺幣5,000元，桃園市政府為鼓勵老舊車輛加速汰換，加碼補助市民申請機車汰舊換新補助最高新臺幣9,000元，限量15,000名；加碼補助市民申請新購電動二輪車補助最高新臺幣6,000元，限量10,000名；如申請人符合中低收入戶及復興區補助資格者，再加碼補助10,000元，限量500名。

經環保局統計截至6月18日，機車汰舊換新補助已申請13,405名，餘1,595名；新購電動二輪車補助已申請2,603名，餘7,397名；中低收入戶及復興區補助已申請55名，餘445名，加碼補助數量有限，有老舊機車欲汰換之市民把握機會，至「桃園市低碳運具補助線上申辦審查系統」，儘速提出申請。

環保局表示，如經審查發現有不符加碼補助資格，該名額將往後順延遞補。如加碼補助名額滿額後，仍可核發環保署汰舊換新補助款新臺幣5,000元。

・隨手拍都是美照

ET快訊
「冷氣吹不涼」開15分鐘爆炸！機器燒成焦黑殘骸　消防局曝關鍵
正在超商領錢「整條街大停電」！　提款卡、鈔票全卡ATM…曾寶
吃滷肉飯愛上老闆女兒…他把人強拉上車「想告白」　下場超悲慘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快把握機會　桃園機車汰舊換新加碼補助最後倒數

關心困境學生家庭！　林明溱「走透透」發放慰助金

部桃新屋分院防疫療程自製香包　幫助中風病友復健兼端午應景

移民署國情交流新鮮事！丹麥稅率達6成…人民幸福指數全球第1

雞販深夜載雞趕早市慘爆胎　玉里警開全段警示燈協助道路救援

400個職缺搶先曝光　6月20日上午員林火車站前聯合徵才

用桂竹筍殼「竹籜」編端午香包　竹山長輩巧手編「美麗豹紋」香包

日月潭國際扶輪社募款5萬元美金　贊助南投縣推動C肝篩檢

台東縣政府獲獎連連　再拿下2020傑出公關獎肯定

響應政府綠能政策　台電嘉義區處舉辦「太陽光電推動模式說明會」

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

《命中注定》虐心「雨中車禍流產」　梁潔崩潰爆哭罵邢昭林：你這個騙子！

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

分手斷捨離...前任照片留不留？ 他被綠卻捨不得刪：太意猶未盡

唐禹哲低調認熱戀小13歲混血妹　鬆口隨時閃婚：我現在很衝動

吉娜11歲就把大12歲郎朗當偶像　「迷妹臉」回憶與老公初次見面

打掃必看！東西捨不得丟怎辦？ 她曝：認清需求「斷捨離≠浪費」

快把握機會　桃園機車汰舊換新加碼補助最後倒數

關心困境學生家庭！　林明溱「走透透」發放慰助金

部桃新屋分院防疫療程自製香包　幫助中風病友復健兼端午應景

移民署國情交流新鮮事！丹麥稅率達6成…人民幸福指數全球第1

雞販深夜載雞趕早市慘爆胎　玉里警開全段警示燈協助道路救援

400個職缺搶先曝光　6月20日上午員林火車站前聯合徵才

用桂竹筍殼「竹籜」編端午香包　竹山長輩巧手編「美麗豹紋」香包

日月潭國際扶輪社募款5萬元美金　贊助南投縣推動C肝篩檢

台東縣政府獲獎連連　再拿下2020傑出公關獎肯定

響應政府綠能政策　台電嘉義區處舉辦「太陽光電推動模式說明會」

第一次見面就上床　蔣卓嘉熊抱「新生代女神」開撩：這招很強！

不斷更新／陳傑憲、蘇智傑雙帥帶起攻勢　7局富邦5比4統一

「靈魂歌手」陳其邁21日再戰《紅豆》　「唱功大增」邀吳怡農辦粉絲見面會

桃園父母疑虐殺7月大女嬰　「塑膠袋裝屍」埋藏新屋沙灘

禹智潤新歌遭疑「歌詞是在狙擊安智煐」！　親上火線闢謠：歌在去年就寫了

質疑彰銀新當選常務董事「非專業自然人」違法　台新金總座林維俊：遺憾！

中職／陳晨威生涯首次雙響　笑稱運氣好：把球打強

寶雅「熱賣面膜TOP5」公開，跟著買不踩雷！

南港僅拿下一席泰豐輪胎董事　泰豐再公告出招反制

中職／猿象戰3442人　平日進場人數再創新高

地方熱門新聞

王浩宇又收到恐嚇信　內有2顆…

破紀錄！大甲媽提早3小時離開彰化

嘉市日環食無人機北香湖展演

「罷王」第11天　連署服務站成立

虎尾上千無主遺骸裝布袋　虎尾鎮長丁學忠透過慈善會募得骨灰甕

孟加拉返台夫婦「疫調說謊」　開罰15萬

中埔鄉農會綁粽農特產入菜

台南歸仁傳出工廠火警消防人員搶救中

碩士畢業林家君　返鄉種腎藥蘭

馬沙溝濱海遊憩區端午連假好去處

台南市消防栓落差消防局已請水公司補正

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

高雄大停水12小時！55萬戶範圍表

杏林醫院廢棄23年　不拆原因曝光

更多熱門

相關新聞

機場噪音防制費申辦　桃園48,000戶受惠

機場噪音防制費申辦　桃園48,000戶受惠

桃園機場噪音防制費補助開始受理申辦囉！桃園環保局表示，即日受理民眾請領第六梯次（2020-2021年度）航空噪音防制費及辦理第五梯次（2018-2019年度）航空噪音敏感地區追溯補償，桃園市計有5區包含33里約48,000戶受惠，接獲書面通知後即可至環保局申辦，申請期限到今年年底截止，除臨櫃辦理也可線上申辦。

桃園4大超商垃圾　6/1起自行處理

桃園4大超商垃圾　6/1起自行處理

桃園煉油廠搬遷計劃　林政賢關切

桃園煉油廠搬遷計劃　林政賢關切

防疫無假期！桃園環保局連假進行公共環境消毒

防疫無假期！桃園環保局連假進行公共環境消毒

口罩亂丟違者開罰　桃園展開稽查

口罩亂丟違者開罰　桃園展開稽查

關鍵字：

桃園環保局機車汰舊加碼補助

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高醫18歲男大生「化骨水」殺人！他冒白煙倒地慘死

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

吳宗憲「昨天才知道女兒要嫁人」：很大驚嚇！

昇恆昌借錢發薪水　7月關閉機場一半門市

影／產女裝袋成嬰屍！女大生回教室考試…同學見腿上血跡嚇傻

流浪漢失憶被送警局…開瑪莎拉蒂背景曝光

影／冷氣師傅曝1天工錢「等於高階主管月薪」

真人版春麗！正妹中醫懷孕了「脫光辣曬6月孕肚」

小龍蝦「2大敗筆」在台灣紅不起來！

柴犬養5年怪怪的　路人一句話點醒

毒蛇受困黏鼠板！他害怕卻暖救援

偷吃小17歲男同事…人妻躲公司樓梯間使壞！愛的足跡遍全台

金門婦車禍遭撞急救中　路人問「警察呢？」

滿月屁汪→滿臉白毛！她真情告白逼哭網

少龍擁237處女+8000萬！律師：唸什麼台大法律

更多

最夯影音

更多
《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了
中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

《命中注定》虐心「雨中車禍流產」　梁潔崩潰爆哭罵邢昭林：你這個騙子！

《命中注定》虐心「雨中車禍流產」　梁潔崩潰爆哭罵邢昭林：你這個騙子！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面