作伙來挖寶　「桃寶修惜趣」再生商品市集好康多

▲桃園環保局11處「修惜站」，舉辦再生商品市集。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園環保局輔導成立11處「修惜站」，將各種視為廢棄物的物品改造成實用的生活用品。自8月8日到8月16日於JC PARK春日館二樓舉辦為期9日的再生商品市集「桃寶修惜趣」，歡迎民眾來選購；現場還有「物品再利用手作課程」，體驗動手做的樂趣並創造屬於自己風格的環保小物。

▲桃園環保局11處「修惜站」，舉辦再生商品市集。（圖／環保局提供）

為歡慶父親節8日上午11點到下午2點開幕式，準備50組商品一折特賣，另外只要消費滿100元就能獲得造型氣球，消費滿888元還能體驗人像素描或拍立得一次，歡迎大小朋友鬥陣來。

環保局表示，桃園市11處「修惜站」，將汰換的課桌椅、各式廢棄家具、腳踏車及舊衣物褲等，再生、拼接及組合製成各式桌椅、家具家飾、時尚穿搭與生活小物、腳踏車等，讓舊損物品煥然一新，深獲市場的好評與口碑。

「桃寶修惜趣」再生商品市集，除琳瑯滿目美的再生物品展售外；現場也介紹各修惜站特色以及廢棄物再生流程，從寓教於樂中體會循環經濟。活動期間消費滿佰即享有「滿額禮」，消費愈高滿額禮愈豐富。另有「打卡優惠活動」、「趣味闖關遊戲」、「扭扭樂」及「物品再利用手作課程」等活動，好買好學又好玩，歡迎大家揪團來逛逛。

想體驗手作飲料提袋、筆筒、相框、存錢筒嗎？「物品再利用手作課程」可以讓您大展身手，8月9日到8月16日每日下午2點及4點各一場，每場次限額20名，課程報名資訊可上環保局Facebook「護守桃花源」粉絲專頁或直接點選報名頁面。

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